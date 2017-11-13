تهران نیاز به افزایش سرعت حمل و نقل شهری دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر سنگاپور اون کنگ یانگ با ریاست و اعضای شورا دیدار و گفت و گو کرد. تبادل تجربیات در عرصه های فرهنگی و مدیریت شهری از جمله محور های این دیدار بود.



اون کنگ یانگ بعد از استماع سخنان ریاست و اعضای شورا شهر تهران گفت: قطعا مدیریت شهری با جمعیت قریب به ۱۰ میلیون نفر کار آسانی نخواهد بود اما با وجود ساختاری منسجم در شورای شهر و نیز با وجود کمیسیون های تخصصی انتظار می رود این مدیریت با مشکل مواجه نشود.



یانگ با اشاره به سخنان علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مبنی بر ازدیاد تعداد خودروها و موتور سیکلت ها در تهران گفت: این معضلی است که بیشتر شهر های دنیا با آن دست به گریبان هستند اما راهکار کاهش حضور خودروها در سطح شهر کاهش ترافیک توسعه حمل و نقل عمومی است.



وی افزود: تقویت سیستم حمل و نقلی مترو و نیز اتوبوس رانی و در کنار اینها ایجاد سیستم حمل و نقلی تاکسی آنلاین حائز اهمیت است که با استفاده از این سیستم ها سرعت حمل و نقل شهری افزایش خواهد یافت و در نتیجه ترافیک گاهس پیدا می کند.



یانگ همچنین با برشمردن سه عامل مهم در کارایی مدیریت شهری گفت: هماهنگی نهاد های شهری، ارتباط بین مناطق داخلی و پیرامونی، ارتباط با مردم سه عاملی است که می تواند موجبات موفقیت مدیریت شهری را فراهم آورد.



یانگ در توضیح عامل سوم نیز گفت: ارتباط با مردم ایجاد فرصت برای شهروندان در جهت پیشبرد برنامه های توسعه خواهد بود در کشور شما (ایران) با توجه به قانون اساسی که بر مبنای دین و مذهب است حضور زنان در این عرصه بسیار حائز اهمیت خواهد بود.



سفیر سنگاپور افزود: روند شهر نشینی در کشور های جنوب شرق آسیا بسیار پر سرعت بوده لذا می بایست در این زمینه ارتباط های خوبی با شهر های دیگر نظیر تهران داشته باشیم و این تجربیات را در اختیار دیگر شهر ها بگذاریم.



سفیر سنگاپور گفت: ما آمادگی داریم که همکاری های همه جانبه با مدیریت شهری تهران داشته باشیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک پذیرای نمایندگان شورای شهر تهران باشیم.