ورزش باید به تقویت روحیه جوانمردی در جامعه کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روزدوشنبه دردیدار رئیس فدراسیون جودو اظهارداشت:توجه ورزشکاران به ارزش‌ های دینی نقش بسیار زیادی در گرایش نسل جوان به امور مذهبی دارد.

امام جمعه قزوین به نقش اثرگذار ورزشکاران در هدایت نسل جوان به کارهای دینی بیان کرد: شکرگزاری ورزشکاران پس از پیروزی در رویدادهای ورزشی، نشان دهنده اعتقادات بالای دینی ورزشکاران است و زیبایی کار آنها را دو چندان می ‌کند.

وی افزود: باید نتیجه فعالیت‌های ورزشی تقویت روح جوانمردی در جامعه باشد و از آنجا که فتوت و جوانمردی مورد توجه دین قرار دارد

متولیان ورزش نیز باید با تأسی از مبانی دینی و قرآنی به این امر الهی توجه ویژه داشته باشند وتلاش کنند تا فعالیت‌ها و برنامه ‌ریزی‌ها در این عرصه، به تقویت روح جوانمردی در جامعه منتهی شود.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: حضرت ابراهیم (ع) در دوران خود به فتوت و جوانمردی شهره بودند و اثر جوانمردی ایشان به حدی جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود که حتی مخالفان و بت‌ پرستان نیز ایشان را جوانمرد خطاب می‌کردند.

عابدینی ظلم‌ستیزی و حمایت از مظلوم را از مصادیق جوانمردی دانست و یادآورشد: روح جوانمردی کمک می‌کند تا هیچکس در مقابل فجایعی که در عالم صورت می‌گیرد، سکوت نکند و بحمدالله جامعه ورزش ما نیز در مقابل ظلم‌های صورت گرفته علیه مردم مظلوم و مسلمانان جهان واکنش خوبی داشته است.

وی ورزش را بهترین راهکار برای تقویت بنیان‌های اعتقادی و دینی در جامعه، به ویژه در بین نسل جوان دانست و افزود: برنامه‌های ورزشی ظرفیت بسیار خوبی برای تقویت بنیان‌های اعتقادی و دینی جوانان است و با برنامه ‌ریزی اصولی می توانیم این هدف مهم و الهی را محقق کنیم.

آیت‌الله عابدینی تعظیم شعائر الهی را رسالت دیگر ورزشکاران دانست و گفت: قرآن بندگان فرهیخته و شایسته را کسانی معرفی کرده است که در راستای اقامه دین تلاش می‌کنند و تعظیم شعائر الهی و زنده نگه داشتن ارزش‌های والای دینی که رسالت انبیاء(ع) و ائمه اطهار(ع) بوده، از جمله آن‌هاست.

محمد درخشان، رئیس فدراسیون جودو نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات انجام شده برای تقویت ورزش جودوی استان قزوین ارائه کرد.