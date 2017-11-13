همسر آزاری در زنجان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر دوشنبه در جلسه پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، افزود: استان زنجان از نظر امنیتی از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در فضای مجازی مطرح شده استان زنجان از نظر همسرآزاری در کشور رتبه نخست را دارد، گفت: این موضوع صحت ندارد و صرفا شایعه مجازی است.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری زنجان با تاکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در سالم‌سازی جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی توانایی گفت‌وگو و حرف زدن است، افزود: فضای مجازی موجب غافل شدن ما از خانواده‌هایمان شده است.

موسوی ایجاد فضای معنوی در مراکز آموزش و دانشگاه ها باید در برنامه ریزی ها مورد توجه باشد، افزود: فضیلت‌های اخلاقی باید به دانشگاه‌ها برود و جنبه‌های معنوی در آنجا زیاد شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان ابراز کرد: باید دلایل خودکشی و یا سایر آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی بررسی شود و باید ببینیم چرا شخص به جایی رسیده که دست به چنین کاری زده است و باید ریشه موضوعات در جامعه بررسی شود.

موسوی با بیان اینکه فرهنگ گفتگو و مهارت های این امر باید در جامعه نهادینه شود، افزود: متاسفانه نبود مهارت های گفت و گو همواره جامعه را با آسیب ها و چالشهای زیادی مواجه کرده است که وقوع آسیب های اجتماعی در این راستا است.

معاون امنیتی و سیاسی استانداری زنجان با بیان اینکه مهارت گفت و گو باید در جامعه و از سنین کودکی آموزش داده شود، گفت: اغلب افراد جامعه گفت‌وگو را از کودکی بلد نیستند و مهارت‌های این حوزه را یاد نگرفته‌اند.

موسوی با بیان اینکه در حال حاضر آستانه تحمل افراد در جامعه پائین آمده است، گفت: در جامعه امروز مردم بسیار زودرنج شده و صبوری لازم را ندارند.