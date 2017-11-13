به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هاشمی رفسنجانی - رییس شورای اسلامی شهر تهران و تعدادی از اعضای شورا با سفیر سنگاپور اون کنگ یانگ و هیات همراه دیدار کردند.

در این دیدار محمد علیخانی، محمد سالاری، الهام فخاری، زهرا نژاد بهرام، حجت نظری، مجید فراهانی و حسن خلیل آبادی از جمله اعضایی بودند که در این جلسه حضور داشتند. لازم به ذکر است این دیدار به تلاش جواد انصاری سفیر ایران در سنگاپور برگزار شد.

محسن هاشمی در این جلسه در ابتدای سخنان خود گفت: تبادل تجارب بین تهران و سنگاپور یکی از موضوعاتی است که می تواند در توسعه و بهبود مدیریت شهری در پایتخت موثر باشد.



وی ادامه داد: همانطور که ریاست جمهور در دیدار اخیرشان با اعضای شورا تاکید داشتند توسعه گردشگری و جذب توریست یکی از مواردی است که باید مورد اهمیت قرار گیرد.



رییس شورای اسلامی شهر تهران گفت: جذب گردشگر و نیز جذب سرمایه گذار خارجی دو زمینه ای است که باید مورد تاکید در مدیریت شهری تهران قرار گیرد.



هاشمی افزود: امیدواریم در این زمینه ها بتوانیم همکاری های خوبی با هیات های سرمایه گذاری سنگاپور در راستای ایجاد هتل ها و نیز توسعه حمل و نقل عمومی ریل محور استفاده کنیم.



هاشمی تصریح کرد: تهران و سنگاپور می توانند در زمینه گردشگری نیز همکاری های نزدیکی داشته باشند و زمینه حضور گردشگران تهرانی در سنگاپور و نیز گردشگران سنگاپوری در تهران بیش از پیش فراهم شود.



وی افزود: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد و به واسطه تحریم ها بر ما تحمیل شده مشکل سیستم کارت های اعتباری است که در این زمینه نیازمند همکاری بین بانکی به ویژه بانک وابسته به شهرداری تهران با بانک های سنگاپور هستیم.



هاشمی اضافه کرد: همینطور ما می توانیم در زمینه سرمایه گذاری و اعتبارات دراز مدت همکاری های خوبی با سنگاپور داشته باشیم.



رییس شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر رفع مشکل ترافیک با استفاده از حمل و نقل عمومی ریل محور تاکید کرد و گفت: مشکل ترافیک با استفاده از حمل و نقل عمومی ریل محور حل می شود و سنگاپور در این زمینه توانسته موفق عمل کند لذا به نظر می آید می توانیم همکاری ویژه ای در زمینه طرح جامع حمل و نقل ترافیک تهران داشته باشیم.

هاشمی گفت: در آخرین بازدیدی که از سنگاپور داشتم از برخی ایستگاه های مترو به عنوان پناهگاه استفاده کرده بودند و ما در تهران نیز برخی ایستگاه های مترو را برای این منظور در نظر گرفتیم لذا در این زمینه نیز می توانیم از تجارب سنگاپور بهره مند شویم و امیدواریم همکاری های خوبی را شاهد باشیم.



در این جلسه همچنین اعضای شورا نقطه نظرات خود در زمینه تبادل تجربیات بین تهران و سنگاپور ارائه دادند.

مجید فراهانی در دیدار با سفیر سنگاپور نیز اظهار داشت: مجموعه شهرداری تهران بودجه ای بالغ بر ۵ میلیارد دلار دارد که از سوی شورا تصویب می شود که می تواند مبادلات بین المللی خود را با سایر شهر ها بهبود ببخشد.



وی افزود: جهانی شدن الزاماتی دارد که از مهمترین آن تحکیم روابط با کشورهای دوست مانند سنگاپور است.

فراهانی اظهار داشت: امروز سنگاپور به عنوان کشوری که در زمینه هوشمند سازی و جذب توریست شناخته می شود می تواند همکاری خوبی با تهران به عنوان یک شهر تاریخی و شهری که ظرفیت ها و پتانسیل های خوبی دارد داشته باشد.



وی خاطر نشان ساخت: ما در حال حاصر نزدیک به کنتر از یک میلیارد دلار برای هوشمند سازی بودجه در نظر گرفتیم.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا افزود: جذب توریسم بسیار اهمیت دارد. اینکه کشور سنگاپور به عنوان یکی از برترین ها در جذب توریست است خیلی خوب است که از تجربیات آن استفاده کنیم و لذا تهران نیز در نظر دارد توسعه پروژه های خود را با جذب سرمایه خارجی محقق کند.



الهام فخاری رییس کمیته اجتماعی شورا نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی برای استفاده و انتقال تجربیات بین دو کشور در حوزه اجتماعی اظهار داشت: : شهرداری تهران خوشبختانه ساختار سازمانی در بخش خدمات دارد که از مزیت های مدیریت شهری است.



وی افزود: شهرداری و شورا در دوره های گذشته ساختار ارزشمندی به عنوان مدیریت محله با داوطلبی شهروندان پایه ریزی کرده که از نقاط قوت شهرداری تهران است.



فخاری خاطر نشان ساخت: در دوره جدید نو آوری و کار آفرینی و خدمات اجتماعی اهمیت فراوانی دارد.



رییس کمیته اجتماعی شورا خاطر نشان ساخت: به دنبال تحقق جامعه یادگیرنده و خلاق برای حل مسائل جامعه هستیم و کشور سنگاپور را به عنوان الگو قرار می دهیم.



وی یاد آور شد: ما اتاق فکر اجتماعی متشکل از تشکل های مردم نهاد، انجمن تخصصی، مدیران و فعالان رسانه ها تشکیل داده ایم با شعار تهران امید دارد برای آموختن از تجارب موفق جوامع از جمله جامعه دوست سنگاپور که آماده همکاری هستیم.



حسن خلیل آبادی گفت: سنگاپور از جمله کشورهایی است که توانسته در حوزه مدیریت شهری و آموزش و پرورش به پیشرفت های خوبی دست پیدا کند و امیدواریم بتوانیم با تعامل فرهنگی در این زمینه همکاری های خوبی با سنگاپور داشته باشیم.



رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: نهاد شورا جایگاه رفیعی در جهت تحقق دموکراسی دارد و نهادینه شدن این جایگاه در دولت آقای خاتمی رییس دولت اصلاحات صورت گرفت.



سالاری افزود: ما در راستای توسعه پایدار شهری تهران طرحی داریم با عنوان طرح جامعه که ۱۷ راهبرد دارد و یکی از راهبرد های مهم آن ارتقای جایگاه تهران در مقیاس منطقه ای و جهانی است.



سالاری افزود: تهران بزرگترین کلان شهر ایران و یکی از برگترین کلان شهر های جهان است و قطعا در این امر تهران راهی جز جهانی شدن ندارد.



رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: از این منظر تهران دارای ظرفیت ها و پتانسیل بی نظیری است که امیدواریم با حضور آقای نجفی به عنوان شهردار همکاری خوبی با شهر های جهانی داشته باشیم و جهانی شدن تهران را محقق کنیم.



سالاری اظهار داشت: از آنجایی که سنگاپور توانسته در عرصه جهانی شدن به موفقیت های خوبی دست پیدا کند و هم ردیف شهر های پیشرفته باشد لذا استفاده از تجربیات شما می تواند برای ما موثر باشد.



محمد علیخانی در دیدار با سفیر سنگاپور در ایران ضمن توضیحاتی در خصوص ساختار شورای اسلامی شهر تهران داد و آماری نیز در خصوص وضعیت جمعیتی تهران و حمل و نقل در تهران ارائه کرد.

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت : دو موضوع دیپلماسی در شهر و ایجاد بستر برای مشارکت حداکثری زنان در شهر از جمله موضوعاتی است که می توان در آن به تبادل تجارب پرداخت و از تجربیات موفق شهری کشور سنگاپور بهره جست.

وی ادامه داد دیپلماسی شهر یکی از موضوعات بسیار مهم است که به تعبیری آینده شهر تهران به آن بستگی دارد و این در حالی است که زیر ساخت های این امر هنوز در شهر تهران که یکی الز نقاط کانونی در قاره کهن به شمار می رود ایجاد نشده است. لذا رواج دیپلماسی شهری یکی از اولویت های مدیریت شهری خواهد بود.



نژاد بهرام افزود : ما خوشحال می شویم که رویکرد هایمان در این زمینه را با سنگاپور به اشتراک بگذاریم و از تجربه های آنان استفاده کنیم.



وی همچنین خاطر نشان ساخت: یکی از جدی ترین بخش ها در مدیریت شهری موضوع بهره مند بودن همه شهروندان از فرصت ها است که نیاز به مشارکت بانوان دارد. در این زمینه ایجاد زیر ساخت های لازم برای مشارکت هر چه بیشتر بانوان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.