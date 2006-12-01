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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۹:۵۲

خواب افراد به واسطه داشتن دوستان اندک مختل می شود

خواب افراد به واسطه داشتن دوستان اندک مختل می شود

داشتن افرادی کم در شبکه اجتماعی ، خطر ابتلا به اختلال خواب را در زنان و مردان افزایش می دهد و زمینه را برای ابتلای آنان به بیماری های بیشتر فراهم می آورد.

به گزارش خبرنگار مهر ؛ بنا به پژوهش انجام شده در دانشگاه UMEA در سوئد ، داشتن دوستانی کم در محیط کار و خارج از آن می تواند منجر به بروز استرس در افراد شود.

علاوه بر این ، بررسی های بیشتر نشان می دهد که بین اختلال خواب و داشتن دوستان کم و حمایت های اندک عاطفی رابطه وجود دارد.

بنابراین گزارش ، بیشتر اشخاصی که قادر به خوب خوابیدن نیستند ، به ویژه زنان اعلام کرده اند که در پیرامون خود دوستان زیادی ندارند و مورد حمایت عاطفی قرار نمی گیرند. ضمن اینکه تاثیر داشتن دوستان اندک بر زنان بسیار بیشتر از مردان است.

همچنین ، اختلال در خواب به این دلیل می تواند به طور جدی سلامت قلب را مورد تهدید قرار دهد و این موضوع در بین زنانی که از کمبود دوست گلایه می کنند ، بیشتر گزارش شده است.

کد مطلب 414362

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