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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۳۴

فرمانده انتظامی استان زنجان:

میزان وقوع جرم در استان زنجان پایین است

میزان وقوع جرم در استان زنجان پایین است

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: طبق آمار استان زنجان از نظر امنیتی در سطح کشور در رده اول تا سوم قرار دارد و میزان وقوع جرم در استان پایین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر دوشنبه در جلسه پیشگیری از جرم، افزود: طبق آمار استان زنجان از نظر امنیتی در سطح کشور در رده اول تا سوم قرار دارد و میزان وقوع جرم در استان پایین است. 

وی اظهار کرد: هر قدر دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاه‌ها و مساجد فعال‌تر باشند، وقوع جرم کاهش می یابد و در این میان باید از ظرفیت های مذهبی به خوبی استفاده شود. 

فرمانده اننظامی استان زنجان گفت: امروز بیشتر کلاه‌برداری‌ها مجازی شده و متاسفانه طی سالجاری جرایم فضای مجازی در استان رشد داشته است و در بحث فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای افزایش ۵۴ درصدی  داریم و  با وجود افزایش جرائم در فضای مجازی ۹۵ درصد آنها کشف شده است. 

آزادی افزود: استان زنجان از نظر وقوع قتل سی و دومین استان کشور از بین سی و چهار استان است و خوشبختانه در زنجان آدم‌ربایی و سرقت از بانک رخ نداده است.

کد مطلب 4143630

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