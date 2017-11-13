میزان وقوع جرم در استان زنجان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی آزادی ظهر دوشنبه در جلسه پیشگیری از جرم، افزود: طبق آمار استان زنجان از نظر امنیتی در سطح کشور در رده اول تا سوم قرار دارد و میزان وقوع جرم در استان پایین است.

وی اظهار کرد: هر قدر دستگاه‌های فرهنگی و دانشگاه‌ها و مساجد فعال‌تر باشند، وقوع جرم کاهش می یابد و در این میان باید از ظرفیت های مذهبی به خوبی استفاده شود.

فرمانده اننظامی استان زنجان گفت: امروز بیشتر کلاه‌برداری‌ها مجازی شده و متاسفانه طی سالجاری جرایم فضای مجازی در استان رشد داشته است و در بحث فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای افزایش ۵۴ درصدی داریم و با وجود افزایش جرائم در فضای مجازی ۹۵ درصد آنها کشف شده است.

آزادی افزود: استان زنجان از نظر وقوع قتل سی و دومین استان کشور از بین سی و چهار استان است و خوشبختانه در زنجان آدم‌ربایی و سرقت از بانک رخ نداده است.