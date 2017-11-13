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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

استاندار فارس:

دستگاه های نظارتی مانع انجام کارهای قانونی نشوند

دستگاه های نظارتی مانع انجام کارهای قانونی نشوند

شیراز _ استاندار فارس گفت: دستگاه نظارتی مانع از انجام کارهای قانونی دستگاه ها و بانکهای استان نشوند زیرا کار هر سازمان و دستگاهی طبق قانون مشخص است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل تبادار در شورای هماهنگی بانک های فارس تاکید کرد: ناهماهنگی ارائه تسهیلات باید بررسی شود و این عدم همخوانی منابع و مصارف بیان شود.

وی افزود: هماهنگی و همدلی نباید فراموش شود زیرا تنها راه موفقیت و توسعه فارس همین است که در این بخش بانک ها با دستگاه ها نزدیک باشند.

استاندار فارس تصریح کرد:بنابر ایجاد شغل و رونق پایدار داریم و در معرفی افراد به بانک ها باید دقت شود و دستگاه اجرایی تنها معرفی نیست بلکه رصد کردن هم باید مدنظر داشته باشند.

تبادار ادامه داد: مدیران دستگاه اجرایی برای گرفتن مطالبات بانک ها همراهی کنند اما این موضوع بهانه ای برای عدم ارائه تسهیلات نشود.

وی افزود: نظام دولت به طور متمرکز یکجا است نه اینکه بانک ها به دنبال بخشنامه داخلی باشند.

استاندار فارس تاکید کرد: اگر این موضوع برای رفع تکلیف است جای نگرانی است که باید پی گیری شود.

تبادار افزود: دستگاه های نظارتی فقط در امور مربوطه ورود کنند نه اینکه اگر کاری طبق قانون انجام شد از او سئوال شود.

وی تصریح کرد: کارمند بانک طبق قانون یک تسهیلاتی را تمدید کرده، به کسی ارتباط ندارد که از او دلیل این کار سئوال شود.

استاندار فارس تاکید کرد: باید از داشته های اندک بیشترین استفاده را کرد نه اینکه همین داشته هم از دست بدهیم.

کد مطلب 4143642

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