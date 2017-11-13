نتانیاهو: بر اساس نیاز امنیتی خود در سوریه اقدام می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رویکرد خود در خصوص سوریه را به واشنگتن و مسکو ابلاغ کرده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: به آمریکا و روسیه گفته ایم که ما بر اساس «نیاز امنیتی» خود در مرزهای سوریه وارد عمل خواهیم شد.

نتانیاهو مدعی شد که این رژیم برای حفظ امنیت خود مرزهای سرزمین های اشغالی را در کنترل دارد و این کار را ادامه خواهد داد.

وی ادامه داد: به دوستان خودمان ابتدا در واشنگتن و بعد از آن در مسکو گفته ایم که اقدامات ما در سوریه به ویژه جنوب این کشور بر اساس درک ما از وضعیت موجود و نیازهای امنیتی ما خواهد بود.

این در حالی است که رسانه ها پیشتر به نقل از مسئولان رژیم صهیونیستی گزارش داده بودند که رژیم صهیونیستی حملات پراکنده خود به سوریه را ادامه خواهد داد و تل آویو تلاش می کند به کشورهای بزرگ فشار وارد کند تا ایران و حزب الله پایگاه های نظامی دائمی در سوریه نداشته باشند و آنها را از بلندی های جولان اشغالی دور کنند.