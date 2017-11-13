به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد که با حضور مدیرکل و مسئولان کتابخانه‌های عمومی استان یزد به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی برگزار شد، اظهار داشت: نهاد کتابخانه‌ها در استان یزد نسبت به برخی استان‌های هم‌جوار فعالیت چشمگیرتر و مؤثرتری دارد و همین نقش‌آفرینی فعال باعث شده کتابخانه‌های استان در مسیر رشد و پیشرفت حرکت کنند.

وی بر همکاری کامل مجموعه شهرداری با کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی شهر نظیر حسینیه‌ها می‌توانند در ایامی از سال که فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد، به کمک کتابخانه‌ها بیایند تا سالن‌های مناسب مطالعه در همه نقاط شهر برای استفاده مردم همه مناطق فراهم شود و فضاهای علمی و پژوهشی رنگ و بوی معنوی نیز به خود بگیرند.

ضرورت راه اندازی کتابخانه‌های شبانه روزی در سطح شهر یزد

مهدی کاشفی‌زاده، عضو شورای اسلامی شهر یزد نیز در این جلسه بر لزوم مکان‌یابی درست برای احداث کتابخانه‌های جدید در سطح شهر یزد و همچنین راه‌اندازی کتابخانه‌های شبانه‌روزی تأکید کرد.

ونوس عامری، دیگر عضو شورای شهر یزد نیز خواستار همکاری همه دستگاه‌های فرهنگی استان برای انتخاب شهر یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران شد.

مرتضی شایق، دیگر عضو شورای شهر یزد نیز بر بهره‌برداری از همه ظرفیت‌های موجود جامعه نظیر تریبون‌های نمازجمعه در معرفی کتاب‌های مفید و خدمات کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد.

استفاده از ظرفیت کتابخانه های مدارس برای همه اقشار جامعه

وی همچنین استفاده از ظرفیت‌ کتابخانه و سالن‌های موجود در مدارس استان در ساعات غیرآموزشی برای بهره‌مندی همه اقشار جامعه از فضاهای مطالعاتی مناسب را امری ضروری دانست.

سخنگوی شورای شهر یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه کتاب باید به عنوان یک پدیده مهم و حیاتی در جامعه شناخته شود، گفت: باید به جای آن که در رسانه‌ها بر استفاده از تلفن همراه و تبلیغ آن عنوان به همراه و مونس افراد تأکید کنیم، باید کتاب به عنوان همراه اصلی و اول هر فرد معرفی و تبلیغ شود.

المان‌ها و عناصر شهری ترغیب کننده مردم به مطالعه باشد

محسن عباسی هرفته با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته در همه ارکان شهر و جامعه بر استفاده از کتاب تأکید می‌شود، بیان داشت: لازم است المان‌ها و عناصر شهری، ترغیب کننده مردم به مطالعه و همنشینی با کتاب باشند.

به گزارش مهر، در پایان این جلسه، کارت عضویت سراسری کتابخانه‌های عمومی استان به مناسبت هفته بزرگداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار به همه اعضای شورای اسلامی شهر یزد اهدا شد.