۴تیپ مأمور آواربرداری «سرپل ذهاب» هستند/انتقال ۶۰۰مصدوم با بالگرد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سید عبدالرحیم موسوی در سخنانی با اشاره به اینکه عمق فاجعه زلزله کرمانشاه زیاد است و تا این لحظه ۳۵۰ نفر کشته شده اند، اظهار داشت: بیش از دو هزار مصدوم به مراکز درمانی منتقل شده اند.

وی با بیان اینکه ساختمان ها کاملا فروریخته و در برخی بخش ها چیز سالمی نمانده است، تصریح کرد: از دیشب بلافاصله بعد از زلزله یگان های ما در منطقه بودند و امداد رسانی را شروع کردند؛ امروز نیز با روشن شدن هوا یک پل هوایی را بین کرمانشاه و سرپل ذهاب ایجاد کردیم.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ۲۵۰ سورتی پرواز داشته این و بیش از ۶۰۰ مجروح با توان بالگردی ارتش منتقل شده است، افزود: ۴ تیپ را مامور آواربرداری کرده ایم و شهر سرپل ذهاب را ۴ قسمت شده و هر تیپ یک قسمت را آواربرداری می کند.

امیر موسوی با اشاره به اینکه نیاز فراوانی به چادر، غذا، کنسرو و آب و نان وجود دارد، افزود: از تهران هزار تخته چادر و ملزومات غذایی به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

وی یادآور شد: تعدادی از نیروهای ما در مرزها نیز بر اثر تخریب اماکن و در داخل پادگان های سرپل ذهاب، شهید شدند.