سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیین رونمایی از مجموعه کتاب عکس یزد حسینیه ایران روز چهارشنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۶ در حسینیه شهید صدوقی مسجد حظیره یزد با حضور مسئولان، روسای هیئات مذهبی و هنرمندان استان یزد برگزار می شود.

وی بیان کرد: جلد اول کتاب عکس یزد حسینیه ایران شامل تصاویری است که توسط هنرمندان یزدی و غیریزدی از آداب عزاداری‌های یزد تهیه شده که این کتاب با همکاری بیت سومین شهید محراب، آیت الله صدوقی رونمایی می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: در تلاشیم در جلدهای بعدی این کتاب، عکس‌های قدیمی آداب عزاداری همچنین مجموعه های تخصصی و موضوعی از آداب عزاداری یزد را با کمک هنرمندان با توضیحات به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ برسانیم.