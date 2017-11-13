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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۳۸

مسئول دبیرخانه بین‌المللی «یزد حسینیه ایران»:

مجموعه کتاب عکس «یزد حسینیه ایران» رونمایی می‌شود

مجموعه کتاب عکس «یزد حسینیه ایران» رونمایی می‌شود

یزد ـ مسئول دبیرخانه یزد حسینیه ایران از رونمایی مجموعه کتاب عکس با عنوان «یزد حسینیه ایران» با همکاری بیت آیت الله صدوقی خبر داد.

سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیین رونمایی از مجموعه کتاب عکس یزد حسینیه ایران روز چهارشنبه ۲۴ آبان ساعت ۱۶ در حسینیه شهید صدوقی مسجد حظیره یزد با حضور مسئولان، روسای هیئات مذهبی و هنرمندان استان یزد برگزار می شود.

وی بیان کرد: جلد اول کتاب عکس یزد حسینیه ایران شامل تصاویری است که توسط هنرمندان یزدی و غیریزدی از آداب عزاداری‌های یزد تهیه شده که این کتاب با همکاری بیت سومین شهید محراب، آیت الله صدوقی رونمایی می شود.

حسینی خاطرنشان کرد: در تلاشیم در جلدهای بعدی این کتاب، عکس‌های قدیمی آداب عزاداری همچنین مجموعه های تخصصی و موضوعی از آداب عزاداری یزد را با کمک هنرمندان با توضیحات به زبان فارسی و انگلیسی به چاپ برسانیم.

کد مطلب 4143662

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