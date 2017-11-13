پیام تسلیت معاون ساماندهی امورجوانان به بازماندگان زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن پیام محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وقوع حادثه غم‌بار زمین لرزه در غرب کشور که باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از مردم عزیز شد موجب تاسف و تاثر گردید.

غرب کشور همواره در خط مقدم سختی ها و دشواری ها بوده است و از تمامی ناگواری ها و مصیبت ها سربلند و سرزنده به لطف خداوند برخواسته است. من به جوانانتوانمند و با هوش کرد تسلیت عرض می کنم و خود را در کنارشان و همدردشان می دانم.

اینجانب ضمن عرض تسلیت این حادثه محنت بار به ملت شریف ایران بویژه مردم بزرگوار غرب کشور، کرمانشاه، ایلام و خانواده‌های مصیبت دیده و طلب شفای عاجل مصدومان، از خداوند متعال صبر و شکیبایی برای تحمل این مصیبت و کاهش آلام خسارت دیدگان مسئلت می‌کنم.