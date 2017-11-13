برپایی نمایشگاه کتاب در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری یزد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی دانافر در تشریح برنامه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد در هفته کتاب و کتابخوانی اظهار داشت: ترویج فرهنگ مطالعه در بین اعضای کانون و خانوادههای آنها با شعار «آینده روشن با خانواده کتابخوان»، مهمترین رویکرد و برنامه کانون در هفته کتاب است.
وی بیان کرد: از آنجا که عمدهترین فعالیت کانون، کتاب و کتابخوانی است و فعالیتهای ۴۲گانه کانون با محور کتاب انجام میشود، در هفته کتاب و کتابخوانی، کانون استان یزد برنامههایی را ویژهی اعضا و خانوادهها و نیز اعضای فراگیر و طرح کانون مدرسه، تدارک دیده و سعی دارد در این زمینه، گام مثبتی بردارد و نیز تلاش میکند تا بحث کتاب و کتابخوانی در جامعه و نیز خانوادهها رونق خاصی پیدا کند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد با اشاره به برنامههای هفته کتاب عنوان کرد: کانون در روز ۲۴ آبان ۹۶ میزبان «مهدیه نظری» از شاعران عرصه کودک و نوجوان کشور است که نشست اعضا و مربیان با این شاعر توانمند کشور در مرکز فرهنگی هنری شماره یک یزد برگزار میشود ضمن اینکه برگزاری نمایشگاه کتاب با تخفیف ویژه در مراکز فرهنگی هنری و تقدیر و تجلیل از اعضای برتر و فعال کتابخوان، از دیگر برنامههای مهم این هفته است.
دانافر از برپایی نمایشگاه آثار مربیان و اعضا با موضوع کتابخوانی، برگزاری کارگاههای کتابسازی، معرفی کتاب، نقد و بررسی کتاب و روخوانی کتاب در مراکز فرهنگی هنری کانون استان، برگزاری کارگاههای ادبی، نوشتن خلاق و بازنویسی کتاب، رونمایی از کتاب اعضای نویسنده کودک و نوجوان کانون، ویژه برنامه «کتاب یار مهربان» ویژه اعضای فراگیر نابینا، کمبینا، ناشنوا، کمشنوا و ... و اهدای کتاب به آنها در این هفته خبر داد.
وی یادآور شد: نشست تخصصی ویژه والدین با عنوان «کودک کتابخوان»، دیدار اعضا و مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون با ائمه جمعه، شهردار و اعضای شورای شهر در شهرستانها، ویژه برنامه «کانون در روستا» توسط کتابخانههای سیار روستایی کانون استان به همراه اهدای کتاب، برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری فعالیتهای فرهنگیهنری با موضوع کتاب و کتابخوانی و همکاری با نهاد کتابخانههایعمومی در روستا، ویژه برنامه کتابخوانی والدین و اعضا در کنار هم با عنوان «با من کتاب بخوان»، بازدید مدارس از کتابخانههای کانون و بازدید اعضای کانون از کتابخانههایعمومی استان از دیگر برنامه های کانون در هفته کتاب است.
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