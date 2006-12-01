طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس / طرح ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه های توسعه نیافته کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌شرح دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده به شرح ذیل است:

- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت).

- ادامه قرائت گزارش کمیسیون انرژی در مورد تحقیق وتفحص از وزارت نفت.

-گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان ، ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد: لایحه موافقتنامه معاضدات حقوقی متقابل درامور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ، ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی متقابل در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: طرح اصلاح مواد (1) و ( 3) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می کنند.( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه پروتکل اصلاحات و تغییرات در موافقتنامه همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بلندمدت مورخ 14 مهر ماده 1378 برابر با 6 اکتبر 1999 بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرارگرفت).

- گزارش کمیسیون عمران در مورد : لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا و مسافر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی .( دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاریهای فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر ، ( دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت دردستور قرار گرفت).

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل (85) قانون اساسی (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 12/6/85اعلام گردید).

- گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ، ( دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه شماره ( 147) در مورد حداقل استانداردها در کشتیهای تجاری ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد: رد لایحه تعیین مرجع اصلاح و تغییر اساسنامه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی،(در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا، ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان، ( در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح استفساریه بند ( 1) تبصره ( 2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 1362 ( دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه (در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه دوجانبه در مورد: کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان. (در اجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد: لایحه تغییر نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی. (دراجرای ماده 102 آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت).

- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل ونقل دریایی.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان.

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1372.

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی و اصلاحیه آن.

-گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در مورد کمک و همکاری دو جانبه در مسائل گمرکی.

- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد: لایحه توسعه صنایع دریایی .

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس.

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی.

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه مقررات تسهیل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات .

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاریهای بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقتنامه همکاریهای بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آفریقای جنوبی.

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان .

- گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه.

- گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

- گزارش شور اول کمیسیون عمران در مورد: لایحه بیمه اجباری مسئولیت حرفه ای مجریان ساخت وساز ساختمانها .

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد: طرح تقویت آبزی پروری در استان سیستان و بلوچستان .

- گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه اصلاح قانون واگذاری واحدهای غیر بهداشتی و درمانی بهکده، رضوی به کمیته امداد امام خمینی و انتزاع آن از سازمان مبارزه با جذام.

- گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .

- گزارش شوراول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: طرح حراستها.

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد: لایحه تنفیذ اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص وصول سه درصد عوارض موضوع تبصره (50) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: طرح ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی حوزه های توسعه نیافته کشور.

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: رد طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد کشور با 10 درصد آورده.

گزارش شور اول کمیسیون بهداشت و درمان در مورد: رد طرح تشکیل سازمان غذا و دارو.

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: رد لایحه اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی از دعاویی که دستگاههای دولتی محکوم له واقع می گردند به کارشناسان حقوقی و کارمندان موثر در پیشرفت آن.

- گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه اصلاح ماده (660) قانون مجازات اسلامی .

- گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه الحاق یک تبصره به قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه استفساریه ماده ( 6) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379.

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه استفساریه تبصره (6) مذکور در بند (ث) قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 1374.

- گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد : لایحه استرداد مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه و اردن.

- گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد: طرح اصلاح قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندرانزلی .

- گزارش شور اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد: رد لایحه اصلاح ماده (20) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

سئوالات:

1- سئوال الیاس نادران نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر جهاد کشاورزی .

2- سئوال سید محمود ابطحی نماینده خمینی شهر از وزیر صنایع و معادن.

3- سئوال اکبر اعلمی نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر اطلاعات.