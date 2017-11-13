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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

۱۰۰۰ مصدوم زلزله کرمانشاه در مراکز درمانی بستری هستند

۱۰۰۰ مصدوم زلزله کرمانشاه در مراکز درمانی بستری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۱۰۰۰ مصدوم زلزله کرمانشاه در مراکز درمانی بستری‌شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی در سخنانی با اشاره به اینکه به طور کلی حدود ۶۷۰۰ نفر مصدوم در مراکز درمانی پذیرش داشته ایم، اظهار داشت: از این تعداد هزار نفر بستری و بقیه مجروحان سرپایی درمان شدند یا به شهرهای دیگر اعزام شدند.

وی با بیان اینکه شرایط درمانی در مناطق زلزله زده استیبل شده و حالت اورژانسی کمتر شده است، تصریح کرد: کمک های خوبی از استان های معین انجام شده و همه دوستان پای کار بودند و الان در شرایط مناسبی به سر می بریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: دو فروند هواپیما نیز تعدادی از مصدومان را به تهران منتقل کرده اند و ۱۱ اتوبوس آمبولانس نیز در حال فعالیت هستند.

مرادی با تاکید بر اینکه وضعیت درمانی در حد قابل قبولی است و فکر می کنم در وضعیت مناسبی باشیم، افزود: ذخیره چند روز دارو داریم و مجددا در حال خریداری دارو هستیم

کد مطلب 4143698

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