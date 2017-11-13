رژیم‌ صهیونیستی به هیأت اروپایی اجازه ورود نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه «آی۲۴‌نیوز»، رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه به هیأتی از نمایندگان پارلمان اروپا و تعدادی از شهرداران این اتحادیه که قصد سفر به فلسطین اشغالی و دیدار با «مروان برغوثی» عضو کمیته مرکزی جنبش فتح (که اکنون در زندان به سر می‌برد) را داشتند، اجازه ورود نداد.

بر اساس اعلام این پایگاه، هیأت مذکور متشکل از ۲۰ نماینده پارلمانی و شهردارانی از اروپا بودند و قصد داشتند از ۱۹ تا ۲۳ ماه جاری میلادی با مقاماتی از رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیدارهائی را داشته باشند.

«آریه درعی» (Aryeh Deri) وزیر داخلی رژیم اشغالگر قدس بنا به پیشنهاد «گیلعاد اردان» (Gilad Erdan) وزیر امنیت داخلی این رژیم و به بهانه مشارکت این افراد در برنامه‌ های جنبش تحریم رژیم اسرائیل موسوم به «BDS»از ورود آن ها به سرزمین های اشغالی ممانعت به عمل آورد.