درخواست جمعی از نمایندگان غرب کشور از روحانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از نمایندگان غرب کشور در مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان خواستار بسیج تمام امکانات و بکارگیری تمام توان سازمان مدیریت بحران، هلال احمر و دستگاههای اجرایی سطح کشور و استانهای همجوار در جهت عملیات امدادرسانی به مجروحین حادثه و عادی نمودن اوضاع شدند.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم

با سلام و احترام

همچنان که استحضار دارید متاسفانه در حادثه تاسف بار زلزله اخیر تعدادی از هموطنان عزیز استان کرمانشاه از جمله در شهرستانهای قصر شیرین و سرپل ذهاب فوت شده یا زخمی گشته اند. ضمن تسلیت و ابراز همدردی با مردم خوب و انقلابی این خطه از میهن اسلامی نظر رئیس جمهور محترم را به موارد زیر معطوف می داریم.

۱-لازم است سریعا با بسیج تمام امکانات و بکارگیری تمام توان سازمان مدیریت بحران، هلال احمر و دستگاههای اجرایی سطح کشور و استانهای همجوار در جهت عملیات امدادرسانی به مجروحین حادثه و عادی نمودن اوضاع اقدام گردد.

۲-همچنان که استحضار دارید بیمارستان سرپل ذهاب جزو اولین ساختمان هایی بود که بر اثر زلزله تخریب گردید و بیماران و کارکنان در زیر آوارها گرفتار شدند که یکی از نشانه های عدم توسعه یافتگی این مناطق و بی توجهی دولت های متعدد به این منطقه محروم از کشور می باشد که لازم است سریعا با تخصیص اعتبارات، جهشی نسبت به جبران این محرومیت و عدم توسعه یافتگی اقدام گردد.

۳-اثرات تاسف بار زلزله مذکور این هشدار را به مسئولین داد که ساختمان ها و امکان مسکونی شهرسها و روستا و مراکز دولتی از استحکام مناسبی برخوردار نبوده لذا ضرورت دارد در این رابطه در همه مناطق کشور اقدام جدی و پیشگیرانه صورت گیرد.

۴-همچنان که در زمینه آمار بیکاران استان کرمانشاه و شهرهای غرب کشور رتبه اول را دارد متاسفانه از نظر توسعه و عمران شهری و روستایی هم به این مناطق بی توجهی صورت گرفته است. لذا ضروری است همه جانبه و عادلانه زمینه رشد همه مناطق کشورفراهم گردد.

با احترام

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی