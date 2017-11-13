۴۰ هزار قرص نان و ۸۰۰ کارتن خرما از همدان به کرمانشاه ارسال شد

پیمان ترکمانه در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال اولین محموله کمک‌های مردمی به کرمانشاه خبر داد و افزود: امروز از محل کمک های مردمی ۴۰ هزار قرص نان، ۸۰۰ کارتن خرما و دو هزار بطری آب معدنی به طور مستقیم به سرپل ذهاب ارسال شد.

وی ادامه داد: از امروز کمک های مردمی دریافت می شود و به تدریج با جمع آوری کمک های مردمی، محموله ها بارکشی و ارسال خواهد شد.

ترکمانه با بیان اینکه هنوز کمک نقدی و غیرنقدی چندانی از سوی مردم نداشته ایم، یادآور شد: چون فراخوان جمع آوری کمک‌ها امروز آغاز شده به زمان نیاز است تا مردم اقدام کنند.

وی همچنین عنوان کرد: کمیته امداد استان همدان پذیرای کمک‌های نقدی و جنسی انسان دوستانه شهروندان برای تامین نیازهای هموطنان آسیب دیده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان تأکید کرد: شهروندان می توانند کمک‌های خود شامل پتو، البسه گرم و نو، مواد غذایی بسته بندی شده و فاسد نشدنی شامل کمپوت و کنسرو را به دفاتر این نهاد در سراسر استان ارائه کنند.

وی اضافه کرد: مردم می توانند کمکهای نقدی خود را نیز به شماره حساب ۰۱۰۹۵۰۰۹۵۰۰۰۵ نزد بانک ملی یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۹۶۶۷۲ واریز کنند.