پتروشیمی بدون باخت ماند، شهرداری گرگان بدون برد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دیدار نهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور میان دو تیم مهرام تهران و پتروشیمی بندر امام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن بازیکنان پتروشیمی با نتیجه ۸۲ بر ۷۳ حریف خود را شکست دادند. پتروشیمی با کسب این پیروزی جایگاه خود در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد.

در این هفته از رقابت ها شهرداری گرگان و یس آل گرگان دربی بزرگ گرگانی ها را برگزار کردند. در این دیدار یس آل میزبان حریف همشهری خود را با نتیجه ۷۰ بر ۵۸ شکست داد تا شهرداری ها همچنان بدون باخت در قعر جدول رده بندی باشند.

نفت آبادان- دانشگاه آزاد دیگر دیدار این هفته از مسابقات بود که به میزبانی آبادانی ها برگزار شد. دراین بازی، بازی بازیکنان نفت برابر حریف میهمان خود با نتیجه ۸۰ بر ۷۰ صاحب برتری شدند.

از هفته نهم لیگ بسکتبال دیدار دو تیم نیروی زمینی و شهرداری تبریز در جریان است ضمن اینکه تیم پدافند رعد هوایی نیز با قرعه استراحت روبرو است.