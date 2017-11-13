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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۲۴

روستای «ابوالغر» در حومه حماه به کنترل ارتش سوریه در آمد

روستای «ابوالغر» در حومه حماه به کنترل ارتش سوریه در آمد

نیروهای ارتش سوریه و مقاومت موفق شدند کنترل روستای «ابوالغر» در حومه شمال شرقی حماه را به دست بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه «سانا»، یگان های ارتش سوریه با همکاری نیروهای مقاومت موفق شدند کنترل روستای «ابوالغر» در حومه شمال شرقی «حماه» را به دست بگیرند.

بر اساس این خبر این عملیات با به دست گرفتن کنترل این روستا و کشته شدن شمار زیادی از تروریست های داعش و فرار تعدادی دیگر به پایان رسیده است.

خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داد که یگان های ارتش سوریه تروریست هایی که در حین عملیات از این روستا فرار کرده اند را تحت تعقیب قرار داده اند و در عین حال بمب های دست ساز کنار جاده ای و ساختمان هایی که به وسیله تروریست ها بمب گذاری شده است را خنثی و پاکسازی می کنند.

ارتش سوریه همچنین در محور «الرهجان» در حومه شرقی حماه پیشروی کرده و ده ها تروریست داعشی از جمله «ابو نوفل الخالدی» و «مخلث الحماد» و «عمر جمال الجمعه» را به هلاکت رسانده است.

ارتش و نیروهای مقاومت هفته گذشته روستاهای «بلیل» و «الراشدیه» در امتداد حومه جنوبی حلب و حومه شمال شرقی حماه را از چنگ تروریست های داعش خارج کرده بودند.

کد مطلب 4143748

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