به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی در سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای امدادرسانی به زلزله زدگان در استان کرمانشاه گفت: تاکنون ۳۸ هزار دستگاه چادر و ۵۲ هزار تخته پتو به مناطق زلزله زده ارسال شده است.

وی با بیان اینکه ۸ استان برای ارسال امکانات و تجهیزات اعلام آمادگی کرده اند، تصریح کرد: در صورت نیاز از امکانات این استان ها برای مناطق زلزله زده استفاده می شود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه در حال حاضر برخی افراد در فضای مجازی شماره حساب هایی را برای واریز کمک به زلزله زدگان اعلام می کنند، افزود: مردم به این موارد توجه نکنند، اگر قرار باشد کمکی شود این امر توسط مسئولین و از طریق صدا و سیما اعلام می شود؛ لذا به پیامک های شبکه مجازی توجه نشود.