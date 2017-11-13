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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

فرماندار قصر شیرین:

اسکان عمده‌ترین مشکل زلزله‌زدگان «قصر شیرین» است

اسکان عمده‌ترین مشکل زلزله‌زدگان «قصر شیرین» است

فرماندار قصر شیرین گفت: در حال حاضر عمده‌ترین مشکل زلزله‌زدگان در این شهرستان، مسئله اسکان است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری در سخنانی با اشاره به اینکه از صبح امروز تعداد زیادی پس لرزه در کرمانشاه داشته ایم، اظهار داشت: امکان اسکان مردم در خانه ها نیست و مردم نگران و مضطرب هستند.

وی با بیان اینکه امکانات امدادرسانی هلال احمر در حد انتظارات مردم نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر باید تلاش کنیم مردم را در اردوگاه ها اسکان دهیم.

فرماندار قصرشیرین با تاکید بر اینکه برخی از مردم با امکانات خود اسکان یافته اند، افزود: عمده ترین مشکل مردم زلزله زده، مسئله اسکان است.

اکبری با اشاره به اینکه غالب مسکن ها تخریب شده اند و میزان تخریب مسکن ها از ۳۰ تا ۴۰ درصد است، گفت: از وزیر کشور می خواهم برای اسکان زلزله زدگان اقدامات بیشتری صورت گیرد و احداث اردوگاه از ضروریات است.

کد مطلب 4143757

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