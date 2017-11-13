به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اکبری در سخنانی با اشاره به اینکه از صبح امروز تعداد زیادی پس لرزه در کرمانشاه داشته ایم، اظهار داشت: امکان اسکان مردم در خانه ها نیست و مردم نگران و مضطرب هستند.

وی با بیان اینکه امکانات امدادرسانی هلال احمر در حد انتظارات مردم نبوده است، تصریح کرد: در حال حاضر باید تلاش کنیم مردم را در اردوگاه ها اسکان دهیم.

فرماندار قصرشیرین با تاکید بر اینکه برخی از مردم با امکانات خود اسکان یافته اند، افزود: عمده ترین مشکل مردم زلزله زده، مسئله اسکان است.

اکبری با اشاره به اینکه غالب مسکن ها تخریب شده اند و میزان تخریب مسکن ها از ۳۰ تا ۴۰ درصد است، گفت: از وزیر کشور می خواهم برای اسکان زلزله زدگان اقدامات بیشتری صورت گیرد و احداث اردوگاه از ضروریات است.