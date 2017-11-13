دستور حذف سبوس از گندم یک دستور غیر عقلانی است

به گزارش خبرنگار مهر، موسی صالحی عصر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی نان اظهار داشت: جداسازی سبوس از گندم و تولید نان با آرد سفید در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و ما تنها در ایران با این معضل مواجهیم.

وی بیان داشت: تمام مواد مغذی از جمله ویتامین های گروه B،E و زینک در سبوس گندم وجود دارد، ویتامین هایی که برای رشد و سلامتی بسیار تاثیر گذار هستند و این در حالی که با جدا سازی سبوس از گندم و تولید نان با یک آرد سفید بیشترین ظلم به مردم به ویزه به طبقه فقیر شده است.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با وجودی که نان قوت غالب خانوار است و مردم فقیر با مصرف نان به راحتی میتوانستند تمام مواد مغذی سلامتی را دریافت کنند با تولید نان سفید بیشترین ظلم به مردم فقیر شده است.

وی گفت: با جدا سازی سبوس گندم و تحویل آرد سفید به نانوایان دیگر این نان ارزش غذایی ندارد.

صالحی ادامه داد: دستور حذف سبوس از گندم نمی دانم از کجا آمده است حتی از سوی وزارت بهداشت هم نبوده است.

وی اعلام کرد: همه افتخار نانوایان به فروش نان با قیمت ارزان و گذاشتن نان بر سر سفره تمام مردم است.

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان داشت: بهترین نان، نان سنگک بود و امروز این نان بدترین نان شده است. نانی که شیخ بهایی طراح آن بود امروز با پخت نان سنگک در یک تنور گازوئیلی با بالاترین شعله که همین شعله زیاد ویتامین آرد را می گیرد، دیگر فایده ای ندارد.