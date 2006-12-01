تلاش دانشمندان برای شناسایی مرموزترین ماده عالم

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان نیز به تازگی پی به شواهد جالبی برده اند که بر اساس آن مشخص شده است، ماده تاریک وجود واقعی دارد و این حقیقت مهم در جریان بررسی دقیق کهکشانی دوردست و انواع گوناگون جنبش ها در ماده تاریک در برابر روشنایی به دست آمده است.

بلاس کابرا از فیزیکدانان دانشگاه استنفورد که این مطالعات را انجام می دهد، گفت : اکنون و با انجام مطالعات بیشتر برای ما سخت تر و سخت تر می شود تا باور نکنیم که بخش اعظمی از عالم به وسیله ماده ای تولید شده که قابل دیدن نیست.

وی در توصیف این مقیاس افزود: ستارگان و کهکشانها را می توان هم چون روشنی درخت کریسمسی در نظر گرفت که بر روی کشتی به نام ماده تاریک قرار دارد، ماده ای که نه نوری جذب کرده و نه نوری از خود تولید می کند.

بر اساس گزارش یونیورس تودی، در این پروژه نمایندگانی از دانشگاه های برکلی و کیس وسترن رزرو نیز حضور دارند. دانشمندان بر این باورند که نوعی ماده مرموز موسوم به WIMPS سازنده اصلی ماده تاریک در عالم است.

به گفته آنها، این ماده از نظر باردار بودن خنثی است و بیش از 100 برابر جرم یک پروتون جرم دارد.

بر اساس نظریه های مطرح شده، این ماده در حال حاضر در تئوری وجود دارد و هرگز قابل رویت نیست و در این میان دانشمندان مدعی هستند به این دلیل تاکنون نتوانسته اند آن را رویت کنند چون به دام انداختن آن بسیار مشکل است.