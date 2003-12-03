فيلم آلماني " حلقه " جلوي دوربين مي رود

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي " بينو فورمن" هنرپيشه آلماني فيلم " دستور" دراين اثربا بازيگراني چون " كريستانا لوكن " و" اليشيا ويت " به همكاري مي پردازد.

بودجه اوليه " حلقه "20 ميليون يورو برآورد شده وبراساس حماسه نيبلونگن ، متعلق به قرن سيزدهم جلوي دوربين مي رود.

شنيده ها حاكي ازاين است كه فيلمبرداري اين اثردرلوكيشن هاي آفريقاي جنوبي صورت مي گيرد وهرروز مدت زمان 12 ساعت صرف فيلمبرداري مي شود.

عوامل فيلمسازي اميدوارهستند كه در60 روزفيلمبرداري را به اتمام برسانند.درابتدا قراربود كه فيلم درلوكيشنهاي نيوزيلند فيلمبرداري شود اما ازآنجاييكه كارگردان مي خواست ازهرگونه تشابهي ميان اين اثرو" ارباب حلقه ها " جلوگيري كند ، لوكيشن ديگري را برگزيد." حلقه " درسال 2004 روانه سالنهاي نمايش مي شود.