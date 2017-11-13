۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۱۶

توسط دفتر آیت الله وحید خراسانی اعلام شد؛

اجازه مصرف یک سوم سهم امام برای کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور

قم - دفتر آیت الله العظمی وحید خراسانی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد این مرجع تقلید شیعیان اجازه مصرف یک سوم سهم امام(ع) برای کمک به زلزله زدگان غرب کشور را داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه‌ای که توسط دفتر آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی صادر شده بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.

حادثه‌ ناگوار زلزله در غرب کشور و همچنین کشور همسایه، عراق، موجب تألم خاطر معظم‌له گردید. ایشان ضمن همدردی با بازماندگان این حادثه‌ ناگوار و طلب مغفرت برای جانباختگان و شفای عاجل برای مصدومان، اجازه فرمودند: مؤمنین می‌توانند یک سوم از سهم مبارک امام علیه السلام را جهت رفع ما یحتاج ضروری آسیب دیدگان، صرف نمایند.

کد مطلب 4143811

