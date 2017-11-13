به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیهای که توسط دفتر آیت الله العظمی حسین وحید خراسانی صادر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ.
حادثه ناگوار زلزله در غرب کشور و همچنین کشور همسایه، عراق، موجب تألم خاطر معظمله گردید. ایشان ضمن همدردی با بازماندگان این حادثه ناگوار و طلب مغفرت برای جانباختگان و شفای عاجل برای مصدومان، اجازه فرمودند: مؤمنین میتوانند یک سوم از سهم مبارک امام علیه السلام را جهت رفع ما یحتاج ضروری آسیب دیدگان، صرف نمایند.
