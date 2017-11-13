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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۳۷

سرپرست سازمان اورژانس کشور؛

عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومان تقریبا پایان یافته است

عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومان تقریبا پایان یافته است

سرپرست سازمان اورژانس کشور، گفت: در حال حاضر تقریبا عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومان حادثه زلزله در استان کرمانشاه پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیر حسین کولیوند با اشاره به انتقال مصدومان به بیمارستان های استان کرمانشاه، استان های همجوار و انتقال بخشی از مصدومان به تهران، اظهارداشت: در حال حاضر تقریبا عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومین پایان یافته است.

وی افزود: در ادامه خدمت رسانی به زلزله زدگان مناطق غربی کشور، اسکان، حمایت های روحی و بهداشتی زلزله زدگان مناطق غرب کشور سه اولویت تیم های ارائه کننده خدمات است.

کولیوند در پایان ضمن اشاره به بازدید وزیر بهداشت و وزیر کشور از مناطق زلزله زده غرب کشور، گفت: تا ساعتی دیگر جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه با حضور وزرای بهداشت و کشور و مسئولین محلی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4143836
حبیب احسنی پور

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