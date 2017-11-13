عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومان تقریبا پایان یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پیر حسین کولیوند با اشاره به انتقال مصدومان به بیمارستان های استان کرمانشاه، استان های همجوار و انتقال بخشی از مصدومان به تهران، اظهارداشت: در حال حاضر تقریبا عملیات امداد و نجات و انتقال مصدومین پایان یافته است.

وی افزود: در ادامه خدمت رسانی به زلزله زدگان مناطق غربی کشور، اسکان، حمایت های روحی و بهداشتی زلزله زدگان مناطق غرب کشور سه اولویت تیم های ارائه کننده خدمات است.

کولیوند در پایان ضمن اشاره به بازدید وزیر بهداشت و وزیر کشور از مناطق زلزله زده غرب کشور، گفت: تا ساعتی دیگر جلسه ستاد بحران استان کرمانشاه با حضور وزرای بهداشت و کشور و مسئولین محلی برگزار خواهد شد.