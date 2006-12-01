ایجاد کمیته نظارت استانی در دانشگاه های کشور

دکتر "رضا عامری" - مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : ساختار این کمیته ها از رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، نایب رئیس، مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت و تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه جامع هر استان تشکیل شده است.

وی گفت: در این راستا کمیته های اجرایی ارزیابی و نظارت دانشگاه های دولتی، غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد، پیام نور و جامع علمی کاربردی و دانشگاه های وابسته به دستگاه های اجرایی در وزارت علوم تشکیل شده است.

مدیر کل دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم اضافه کرد: کمیته های اجرایی وزارت علوم کار نظارت، تحلیل و ارزیابی، تصمیم گیری و بازدیدهای دوره ای از دانشگاه های مختلف را بر عهده دارند.