عضو کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که مدیرعامل سازمان خصوصی سازی از خلاء های قانونی پس از واگذاری های اصل 44 خبرداده بود، گفت: مجلس دو وظیفه عمده یعنی قانون گذاری و نظارت را در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی برعهده دارد.

محمد مهدی مفتح با بیان این که وظیفه مجلس تصویب قوانین مورد نیاز و یا اصلاح قوانین فعلی برای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است، تصریح کرد: این اقدامات نیز به دو روش یعنی ارائه لایحه ای توسط دولت به مجلس یا تدوین طرحی توسط نمایندگان مجلس قابل انجام است.

وی اظهار داشت : اگر سازمان خصوصی سازی در مواردی احساس می کند که نیازبه قانونی خاص وجود دارد ، باید لایحه آن را هر چه زودتر به دولت تقدیم تا توسط دولت برای تصویب ودر نهایت ابلاغ به مجلس تقدیم کند.

مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که خلاء های قانونی برای پس از واگذاری ها چندان احساس نمی شود، افزود: با توجه به وجود قوانینی نظیر قانون تجارت ، قانون تعاونی ها و اداره شرکت ها پس از واگذاری ها بر اساس قانون تجارت یا قانون تعاونی ها ، به نظر نمی رسد که خلع های قانونی برای زمان پس از واگذاری ها وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: ممکن است قوانین نیاز به اصلاح، حذف یا اضافه شدن موادی قانونی داشته باشد که در این صورت باید هر چه زودتر اصلاحات توسط دولت به مجلس بیاید.

به گفته مفتح ، لایحه اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در کمیته ای چهار جانبه متشکل از کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس ، مرکز پژوهش های مجلس ، برخی از وزراء و کارشناسان دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه است ، البته این لایحه در جلسات مشترک این کمیته در حال بررسی برای طی مسیر قانونی است.