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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۱۴

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد؛

تامین خون مورد نیاز برای مصدومان زلزله/توصیه به اهداکنندگان

تامین خون مورد نیاز برای مصدومان زلزله/توصیه به اهداکنندگان

سخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از ذخیره خونی مورد نیاز برای مصدومان حادثه زلزله در غرب کشور خبر داد و گفت: اهداکنندگان از صبح فردا به صورت عادی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  دکتر بشیر حاجی بیگی اظهارداشت: سازمان انتقال خون ایران به همت اهداکنندگان عزیز خون قبل از وقوع حادثه تاسف بار زلزله غرب کشور  ذخیره خون و فرآورده های آن بیش از ۷ برابر مصرف روزانه داشت که با این ذخایر به راحتی امکان مدیریت و تامین خون و فرآورده های خونی آسیب دیدگان حادثه امکان پذیر بود.

وی ادامه داد: از همین رو سازمان انتقال خون درخواست مراجعه اهداکنندگان با گروه خونی o منفی و سایر گروه های منفی و گروه خونی o مثبت را که به عنوان دهنده همگانی هستند و در بحران ها و حوادث می تواند موثر باشند را ارائه داد که با پاسخ مثبت اهداکنندگان و مراجعه انبوه اهداکنندگان به مراکز انتقال خون مواجه شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون ایران، افزود: لازم می دانیم از اهداکنندگانی که به درخواست سازمان انتقال خون پاسخ مثبت داده و در صف های اهدا معطل شده اند، تشکر و قدردانی می نماییم و درخواست مراجعه عادی اهداکنندگان را از صبح فردا با توجه به حجم خون اهدایی و ذخیره خونی کشور داریم.

کد مطلب 4143872
حبیب احسنی پور

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