استاندار تهران از مصدومان زلزله کرمانشاه عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی، استاندار تهران شامگاه دوشنبه در حالی که توسط محمدعلی ابراهیمی، مشاور استانداری تهران همراهی می شد، با حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) و نیز بیمارستان شریعتی تهران از مصدومان زلزله کرمانشاه عیادت کرد.

وی در این عیادت، ضمن تاکید بر مراقبت ویژه در جهت بهبود حال مصدومان، از وقوع حادثه زلزله شب گذشته ابراز تاسف کرد.

مقیمی همچنین با پزشکان معالج این مصدومان در خصوص آخرین مراحل درمانی آن ها گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه شامگاه یکشنبه زلزله‌ای بسیار شدید «ازگله» در استان کرمانشاه را تکان داد، زمین‌لرزه‌ای که بسیاری از استان‌های غربی و حتی جنوبی و مرکزی کشور نیز آن را احساس کردند.

روند امدادرسانی از شب گذشته شروع‌شده ولی عمق خسارت بسیار زیاد گزارش‌شده است. روستاهایی که پس از زلزله کرمانشاه هنوز فرصتی برای امدادرسانی به آن‌ها نبوده زیاد هستند. امدادگران می‌گویند بعید نیست آمار کشته‌ها بیشتر از آمار موجود شود و عمق فاجعه با منظم‌تر شدن امدادرسانی‌ها بیش‌ازپیش روشن می‌شود.