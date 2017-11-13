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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۲۸

وضعیت یکی از آرامستان های سرپل ذهاب

وضعیت یکی از آرامستان های سرپل ذهاب

تلفات انسانی در زلزله سرپل ذهاب باعث حضور تعداد زیادی از مردم در آرامستان ها شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، صحنه های تلخ در شهرستان سرپل ذهاب بسیار است که یکی از آنها حضور مردم در آرامستان های این شهرستان است و هر ساعت شاهد تشییع جنازه یکی از تلفات انسانی زلزله است.

زلزله سرپل ذهاب تاکنون ۴۰۷ کشته و ۷۱۵۶مجروح داشته است.

کد مطلب 4143878

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