وضعیت یکی از آرامستان های سرپل ذهاب

به گزارش خبرنگار مهر، صحنه های تلخ در شهرستان سرپل ذهاب بسیار است که یکی از آنها حضور مردم در آرامستان های این شهرستان است و هر ساعت شاهد تشییع جنازه یکی از تلفات انسانی زلزله است.

زلزله سرپل ذهاب تاکنون ۴۰۷ کشته و ۷۱۵۶مجروح داشته است.