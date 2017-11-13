به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علیرضا صفا در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان استانی حادثه‌خیز است و حوادثی همچون سیل و زلزله و توفان‌ در این استان به وقوع می‌پیوندد، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز در مجموع ۲۰۶ زمین لرزه در هرمزگان به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: این زلزله‌ها شامل ۷۴ زمین لرزه زیر سه ریشتر، ۱۳۲ زلزله بالای سه ریشتر، ۱۵ زمین لرزه بالای چهار ریشتر و دو زلزله بالای پنج ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: هماهنگی و تعامل خوبی میان نهادها و دستگاه‌های امدادی و عضو شورای مدیریت بحران استان وجود دارد و تلاش کرده‌ایم در زمان بروز حوادث در اسرع وقت به مصدومین کمک کنیم.

صفا تصریح کرد: با ایجاد سیستم‌های بی‌سیم میان دستگاه‌های متولی امداد و نجات استان و مدیریت بحران استانداری و همچنین فرمانداری‌ها ارتباط لحظه‌ای برقرار است تا در مواقع بحرانی اقدام لازم صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما تمهیدات لازم برای بارندگی و آمادگی در برابر سیل و توفان در هرمزگان اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به زلزله‌خیز بودن هرمزگان لازم است تا در ساخت‌وسازهای شهری و روستایی اصول ایمنی رعایت شود.

صفا گفت: دستورالعمل ایمنی شهر بندرعباس توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس تهیه شد و مورد تصویب شورای شهر بندرعباس قرار گرفته است.