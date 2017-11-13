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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۲۴

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

اصول ایمنی در ساخت‌وسازهارعایت شود/وقوع ۲۰۶ زمین لرزه در هرمزگان

اصول ایمنی در ساخت‌وسازهارعایت شود/وقوع ۲۰۶ زمین لرزه در هرمزگان

بندرعباس - مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: با توجه به زلزله‌خیز بودن هرمزگان لازم است تا در ساخت‌وسازهای شهری و روستایی اصول ایمنی رعایت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علیرضا صفا در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان استانی حادثه‌خیز است و حوادثی همچون سیل و زلزله و توفان‌ در این استان به وقوع می‌پیوندد، اظهار داشت: از ابتدای سال ۹۶ تا امروز در مجموع ۲۰۶ زمین لرزه در هرمزگان به وقوع پیوسته است.

وی ادامه داد: این زلزله‌ها شامل ۷۴ زمین لرزه زیر سه ریشتر، ۱۳۲ زلزله بالای سه ریشتر، ۱۵ زمین لرزه بالای چهار ریشتر و دو زلزله بالای پنج ریشتر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: هماهنگی و تعامل خوبی میان نهادها و دستگاه‌های امدادی و عضو شورای مدیریت بحران استان وجود دارد و تلاش کرده‌ایم در زمان بروز حوادث در اسرع وقت به مصدومین کمک کنیم.

صفا تصریح کرد: با ایجاد سیستم‌های بی‌سیم میان دستگاه‌های متولی امداد و نجات استان و مدیریت بحران استانداری و همچنین فرمانداری‌ها ارتباط لحظه‌ای برقرار است تا در مواقع بحرانی اقدام لازم صورت گیرد.

وی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما تمهیدات لازم برای بارندگی و آمادگی در برابر سیل و توفان در هرمزگان اتخاذ شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به زلزله‌خیز بودن هرمزگان لازم است تا در ساخت‌وسازهای شهری و روستایی اصول ایمنی رعایت شود.

صفا گفت: دستورالعمل ایمنی شهر بندرعباس توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندرعباس تهیه شد و مورد تصویب شورای شهر بندرعباس قرار گرفته است.

کد مطلب 4143880

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