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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۰۵

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور:

گزارشی از نا امنی بعد از وقوع زلزله نداشتیم

گزارشی از نا امنی بعد از وقوع زلزله نداشتیم

کرمانشاه- معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور گفت: گزارشی از ناامنی در رابطه با پس از وقوع زلزله نداشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت زلزله استان کرمانشاه، اظهار داشت: از ساعت ۱۲ شب گذشته تا ساعت پنج صبح ستاد بحران به ریاست رحمانی فضلی تشکیل و فعال شد تا هماهنگی های نیروهای مسلح و ستاد کل به نیروها در استان انجام شود. 

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه تامین امنیت در مرزها، امنیت به معنا کل و امنیت عمومی موضوع اصلی این ستاد بود گفت: نیروی زمینی ارتش پیش از ابلاغ، دو پادگان را برای انتقال مجروحین در اختیار ما قرار داد. 

ذوالفقاری بیان کرد: همچنین قسمتی از بیمارستان صحرایی برپا شده در اربعین به مناطق زلزله زده انتقال داده شد. 

وی از انجام هماهنگی با ستاد کل برای تجهیز امکانات هوایی خبر داد و افزود: آنچه که برای پشتیبانی هوایی در بحث امداد و نجات است هوانیروز منطقه در اختیار دوستان قرار خواهد داد.
 
ذوالفقاری با بیان اینکه توزیع امکانات و مایحتاج درون شهر با ارتش و روستاها با سپاه است گفت: این امر نیازمند ساماندهی است زیرا امروز بخشی از امکانات توزیع شده هنوز ساماندهی لازم را نداشت که البته طبیعی است. 

وی با اشاره به لزوم شناسایی امکانات و مایحتاج جهت رساندن دقیقتر به دست افراد افزود: نیروی انتظامی نیز باید نیروهای خود را تقویت کند و واحدهای ویژه بیشتری اعلام کنند همچنین دستگاه های اطلاعاتی نیز فعال شدند تا اشراف اطلاعاتی داشته باشند. 

ذوالفقاری با بیان اینکه فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته گفت: در مجموع نیروهای نظامی، بسیج و انتظامی با سازماندهی بیشتر آمادگی کامل دارند تا هم امنیت را برقرار کنند و هم به توزیع امکانات بپردازند.

کد مطلب 4143915

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