گزارشی از نا امنی بعد از وقوع زلزله نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت زلزله استان کرمانشاه، اظهار داشت: از ساعت ۱۲ شب گذشته تا ساعت پنج صبح ستاد بحران به ریاست رحمانی فضلی تشکیل و فعال شد تا هماهنگی های نیروهای مسلح و ستاد کل به نیروها در استان انجام شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه تامین امنیت در مرزها، امنیت به معنا کل و امنیت عمومی موضوع اصلی این ستاد بود گفت: نیروی زمینی ارتش پیش از ابلاغ، دو پادگان را برای انتقال مجروحین در اختیار ما قرار داد.

ذوالفقاری بیان کرد: همچنین قسمتی از بیمارستان صحرایی برپا شده در اربعین به مناطق زلزله زده انتقال داده شد.

وی از انجام هماهنگی با ستاد کل برای تجهیز امکانات هوایی خبر داد و افزود: آنچه که برای پشتیبانی هوایی در بحث امداد و نجات است هوانیروز منطقه در اختیار دوستان قرار خواهد داد.



ذوالفقاری با بیان اینکه توزیع امکانات و مایحتاج درون شهر با ارتش و روستاها با سپاه است گفت: این امر نیازمند ساماندهی است زیرا امروز بخشی از امکانات توزیع شده هنوز ساماندهی لازم را نداشت که البته طبیعی است.

وی با اشاره به لزوم شناسایی امکانات و مایحتاج جهت رساندن دقیقتر به دست افراد افزود: نیروی انتظامی نیز باید نیروهای خود را تقویت کند و واحدهای ویژه بیشتری اعلام کنند همچنین دستگاه های اطلاعاتی نیز فعال شدند تا اشراف اطلاعاتی داشته باشند.

ذوالفقاری با بیان اینکه فضای مجازی نیز مورد توجه قرار گرفته گفت: در مجموع نیروهای نظامی، بسیج و انتظامی با سازماندهی بیشتر آمادگی کامل دارند تا هم امنیت را برقرار کنند و هم به توزیع امکانات بپردازند.