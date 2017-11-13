امام جمعه ارومیه درگذشت تعدادی از هم وطنان در زلزله را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع زلزله در غرب ایران و جان باختن و زخمی شدن شماری از مردم امام جمعه ارومیه پیامی صادر کرد، در این پیام آمده است، ملت صبور آذربایجان غربی و استانهای همجوارسلام‌های گرم و آکنده از احساس همدردی اینجانب را پذیرا باشید، زلزله آیتی از هزاران نشانه الهی است که بندگان مومن را امیدوار به وجود نازنین حضرت باری‌تعالی نگه داشته و عظمت الهی را بر رخ منکران وجود الوهیت می‌کشد، لیکن خسارات ناشی از این حادثه دلخراش و جانسوز است که باز با استعانت از درگاه احدیت، سهل و آسان می‌گردد.

زلزله اخیر در استان‌های غربی کشور که هم استانی‌های عزیز نیز در آذربایجان غربی آن را احساس کردند، خساراتی را به بار آورده است که ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار در این استان و دیگر استان‌های غربی از مسئولان درخواست دارم با تمام توان و در راستای دستورات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به یاری مردم شتافته و از محنت ایشان بکاهند.

اینجانب به نوبه خود و مردم شریف آذربایجان غربی، مصیبت وارده را بر خانواده‌های داغدار تسلیت گفته و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه ربوبیت خواستارم.