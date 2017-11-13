  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۴۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد:

آمادگی بیمارستان های مازندران برای خدمات دهی به مصدومان زلزله

آمادگی بیمارستان های مازندران برای خدمات دهی به مصدومان زلزله

ساری - رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران حادثه دلخراش زلزله غرب کشور را به مردم ایران تسلیت گفت و اظهار داشت: بیمارستان های مازندران آماده کمک به بیماران و مصدومان این حادثه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه دلخراش زلزله در بخش هایی از استان های کرمانشاه و ایلام  رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران در پیامی این حادثه دلخراش را به خانواده های مصیبت دیده و مردم ایران تسلیت گفت.

در پیام سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آمده است: درگذشت تاسف بار جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه دلخراش زلزله غرب کشور را به ملت شریف ایران به ویژه خانواده های داغدار این حادثه تسلیت عرض می نمایم و برای بازماندگان صبر جزیل و همچمنین برای مصدومان این حادثه از خداوند منان شفای عاجل خواستارم.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران جهت کاهش این مصیب جانکاه به حادثه دیدگان و آسیب دیدگان مناطق زلزله زده اعلام می کند، بیمارستان های دانشگاهی استان مازندران با تمام ظرفیتها و امکانات درمانی خود همگام با مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مازندران که با ۸ تیم کامل فوریت پزشکی شامل ۸ دستگاه آمبولانس ، ۲۴ کارشناس مجرب فوریت های پزشکی و تنها بالگرد اورژانس ۱۱۵ استان در مناطق زلزله زده در حال ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به آسیب دیدگان است، آماده  کمک به بیماران و مصدومان این حادثه دلخراش هستند.

کد مطلب 4143942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه