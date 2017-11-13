رئیس جمهور قول تخصیص ردیفهای بودجه ای را به مردم کرمانشاه بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، جاسمی اظهار داشت: مسئولینی که امروز به استان کرمانشاه می آیند هفته دیگر در این استان نیستند و از آنجا که پیگیری مطالبات مردمی با نمایندگان است و استان ما از وجود مشکلاتی نظیر فقر و بیکاری رنج می برد امیدواریم رئیس جمهور ردیفهای بودجه ای را به این استان اختصاص دهد.

وی افزود: با تخصیص ردیفهای بودجه ای شهرستانهای مرزی این آمادگی را برای مواجه با شرایط بحرانی کسب می کنند تا به قول مسئولین بنیاد مسکن به بازسازی های سریع پرداخته شود.

جاسمی حوادث شب گذشته استان کرمانشاه را یادآور وقایع بمباران پادگان ابوذر شهرستان سرپل ذهاب در 16 اسفند سال 63 دانست و گفت: مردم در بیمارستانها ازدحام دارند اما آرامش دارند؛ مردم کرمانشاه بارها در دفاع مقدس این صحنه ها را تجربه کرده اند.

وی با ابراز خرسندی از عملکرد مدیریت بحران و وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه مدیریت بحران، مدیر می خواهد افزود: در مرکز استان کرمانشاه اتفاق خاصی نیفتاد بنابراین در استانداری تیمی برای اعزام نیروهای پشتیبانی زلزله زده ها لازم است.

جاسمی با اشاره به اینکه نیروهای سپاه و ارتش تقسیم بندی هایی را برای خدمت رسانی به زلزله زدگان انجام داده اند گفت: متاسفانه کلیپهایی از زلزله زدگان توسط شبکه ماهواره ای معاند تهیه شده که در شان مردم جمهوری اسلامی ایران نیست بنابراین باید این مشکلات مرتفع شود.

وی با اشاره به تجارب رزمندگان در برپایی بیمارستانهایی در عملیات کربلای شش توسط برادران ارتش و اعزام مصدومین به استانهای خراسان و اصفهان افزود: اخیرا برای پیگیری مرکز اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه با وزیر بهداشت مکاتبه داشتم که با وجود تخصیص اعتبار اما تاکنون عملیاتی نشده است؛ تجهیز این بیمارستان به درد چنین روزهایی می خورد.

جاسمی با بیان اینکه باید هماهنگی های لازم برای انتقال مصدومین به این بیمارستان انجام شود گفت: در شهرستانهای سرپل ذهاب و مناطق زلزله زده مشکل اسکان داریم.

وی افزود: پیشکسوتان عرصه جهاد و برخی از افراد حاضرند در صورت تامین آب، برق و گاز، خودشان بدون نیاز به اعتبارات دولتی، پای کار بیایند و امکانات غذایی و آب آشامیدنی را بین زلزله زدگان توزیع کنند بنابراین یک مدیریت جهادی و انقلابی لازم است.