به گزارش خبرنگار مهر، حسن طیبی شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم شهرداری در دربی بسکتبال گرگان، اظهار کرد: به همه خسته نباشید می‌گویم، زیبایی‌های یک بازی در پیروزی و شکست است و مربیان باید طاقت داشته باشند و نقاط ضعف را برطرف کنند.

وی افزود: یس آل بازی خوبی به نمایش گذاشت و خوشحالیم به تیم همشهری خودمان باختیم.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پاسخ به این سوال که چرا سرمربی این تیم حاضر به مصاحبه نشد، گفت: باشگاه اجازه داده که من به عنوان نماینده تیم صحبت کنم، البته آقای حسینی ممنوع المصاحبه نیستند اما ناراحت بودند و رفتند.

طیبی در خصوص جذب بازیکن خارجی توسط تیم شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: به ما قول‌هایی برای جذب بازیکن خارجی داده‌اند اما نظر من این بود که با ۱۵ بازیکن بومی در مسابقات شرکت کنیم.

وی یادآور شد: شورای شهر و شهرداری قول دادند بازیکن خارجی بگیریم و اگر قرار باشد بازیکن خارجی بگیریم باید در تعطیلات نیم فصل برای جذب آن اقدام کنیم.

طیبی ادامه داد: امیدوارم شهرداری روزی تیمی داشته باشد که تماشاگران راضی باشند و به رقابت‌های آسیایی راه پیدا کنیم که نیازمند حمایت است.

وی در خصوص شایعه بازگشت محمدمهدی ایزدپناه روی نیمکت شهرداری گرگان گفت: من چیزی در این خصوص نشنیده‌ام و از این موضوع خبر ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر دوشنبه تیم‌های یس آل و شهرداری در سالن امام خمینی (ره) برگزار کننده نخستین دربی تاریخ بسکتبال گرگان بودند که در پایان تیم یس آل با نتیجه ۷۰ بر ۵۸ به پیروزی رسید.