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۲۲ آبان ۱۳۹۶، ۲۲:۵۵

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان:

خوشحالیم شکست‌مان مقابل یک تیم گرگانی بود

خوشحالیم شکست‌مان مقابل یک تیم گرگانی بود

گرگان – سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان گفت: یس آل بازی خوبی به نمایش گذاشت و خوشحالیم شکست‌مان مقابل یک تیم گرگانی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن طیبی شامگاه دوشنبه پس از شکست تیم شهرداری در دربی بسکتبال گرگان، اظهار کرد: به همه خسته نباشید می‌گویم، زیبایی‌های یک بازی در پیروزی و شکست است و مربیان باید طاقت داشته باشند و نقاط ضعف را برطرف کنند.

وی افزود: یس آل بازی خوبی به نمایش گذاشت و خوشحالیم به تیم همشهری خودمان باختیم.

سرپرست تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پاسخ به این سوال که چرا سرمربی این تیم حاضر به مصاحبه نشد، گفت: باشگاه اجازه داده که من به عنوان نماینده تیم صحبت کنم، البته آقای حسینی ممنوع المصاحبه نیستند اما ناراحت بودند و رفتند.

طیبی در خصوص جذب بازیکن خارجی توسط تیم شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: به ما قول‌هایی برای جذب بازیکن خارجی داده‌اند اما نظر من این بود که با ۱۵ بازیکن بومی در مسابقات شرکت کنیم.

وی یادآور شد: شورای شهر و شهرداری قول دادند بازیکن خارجی بگیریم و اگر قرار باشد بازیکن خارجی بگیریم باید در تعطیلات نیم فصل برای جذب آن اقدام کنیم.

طیبی ادامه داد: امیدوارم شهرداری روزی تیمی داشته باشد که تماشاگران راضی باشند و به رقابت‌های آسیایی راه پیدا کنیم که نیازمند حمایت است.

وی در خصوص شایعه بازگشت محمدمهدی ایزدپناه روی نیمکت شهرداری گرگان گفت: من چیزی در این خصوص نشنیده‌ام و از این موضوع خبر ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر دوشنبه تیم‌های یس آل و شهرداری در سالن امام خمینی (ره) برگزار کننده نخستین دربی تاریخ بسکتبال گرگان بودند که در پایان تیم یس آل با نتیجه ۷۰ بر ۵۸ به پیروزی رسید.

کد مطلب 4143948

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