۶ منزل مسکونی در شهر چوار ایلام تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این منازل به دلیل رانش زمین در عمق ۵ متری فرور فته و تخریب شده اند.

بر اساس گزارش های رسیده این اتفاق در پی پس لرزه های پیاپی زلزله ۷.۳ دهم ریشتری شب گذشته اتفاق افتاده است.

قبل از تخریب این منازل ساکنین آنها به بیرون هدایت شده و مشکل خاصی متوجه کسی نشده است.

به کمک هلال احمر استان و شهرداری و اعضای شورای شهر چوار و مردم قبل از این حادثه تعدادی از خانه ها تخلیه شدند.

این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

بر اساس گزارش های دریافتی زمین فوتبال چوار برای اسکان مردم حادثه دیده در نظر گرفته شده است.

پس از بازدید فرماندارایلام و مدیرکل مدیریت بحران استان، زمین فوتبال چوار را برای اسکان مردم حادثه دیده در نظر گرفته شده است.

سرهنگ حمیدفتاحی فرمانده انتظامی شهرستان ایلام در این باره گفت: پلیس با حضور در منطقه ضمن تخلیه ساکنان منازل تا شعاع مورد نظر از ورود افراد به محل حادثه جلوگیری می کند.