به گزارش خبرنگار مهر، حسن ارگی شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مهدیشهر در فرمانداری شهرستان اظهار داشت: نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران با حضور بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار خارجی و ۳۰۰ سرمایه پذیر داخلی در آذر ۹۶ با همکاری استانداری سمنان در تهران برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: نشست معرفی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری چهارم لغایت هفتم آذرماه برگزار می‌شود که این فرصتی مغتنم برای استان سمنان و خصوصاً شهرستان مهدی‌شهر است که در این همایش که چهارم و پنجم آذرماه مراسم افتتاحیه و رسمی خواهد داشت و ششم، هفتم آذرماه مراسم انتخاب و بازدید سرمایه‌گذارانی در این مراسم حضور پیدا خواهند کرد را خواهیم داشت.

فرماندار مهدیشهر گفت: در این همایش ۱۰۰ سرمایه‌گذار خارجی شرکت کردند و در کنار آن‌ها ۳۰۰ سرمایه‌گذار داخلی هم اعلام آمادگی کردند که حضور پرشور آن‌ها برای ما حائز اهمیت است.

ارگی خاطرنشان کرد: برای کل استان سمنان ۲۰ سهمیه داریم که در هشت پنل برگزار خواهد شد که کمک می‌کند تا ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در استان و شهرستان معرفی شود لذا امیدواریم از این فرصت کمال استفاده را ببریم و ظرفیت‌های شهرمان را معرفی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سمنان تنها استانی است که پنل تخصصی دارد، ابراز داشت: در حوزه اقتصاد مقاومتی کار باید اصولی و هدفمند باشد تا بتوانیم با یک درایت از این فضا استفاده کنیم و می توانیم کارهای ماندگار به‌جا بگذاریم و سرمایه‌گذار جذب کنیم که همه این‌ها مستلزم آن است با یک پکیج کامل اطلاعاتی جلو رویم برای مثال منطقه پرور و خطیرکوه ظرفیت‌هایی دارند که باید مستندا قابل‌ارائه باشند.

فرماندار مهدیشهر، خاطرنشان کرد: با حضور اعضا و شهرداران در بحث بازار فروش، بحث بازار سرمایه‌گذاری و تولید نشستی گذاشته شود تا بتوانیم از این فرصت ماندگار بهره‌مند شویم. این نشست می‌تواند به توان مدیریتی کمک شایانی کند ضمن اینکه می‌توانید یکی از پرچم‌داران بحث سرمایه‌گذاری در شهرستان باشید.