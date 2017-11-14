  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۸:۵۱

طی بیانیه ای عنوان شد؛

اعلام آمادگی مجمع بسیجیان اراک برای امدادرسانی به زلزله زدگان

اعلام آمادگی مجمع بسیجیان اراک برای امدادرسانی به زلزله زدگان

اراک- مجمع بسیجیان شهرستان اراک طی بیانیه ای به مناسبت زلزله دلخراش کرمانشاه، آمادگی خود را برای به کارگیری ظرفیت گروه های امدادی و جهادی به منظور امدادرسانی به زلزله زدگان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع بسیجیان شهرستان اراک، بیانیه ای به مناسبت زلزله دلخراش کرمانشاه صادر کرد که در این بیانیه آمده است؛ «الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون، حادثه دلخراش و تکان دهنده زلزله شامگاه یکشنبه که موجب جان باختن و زخمی شدن تنی چند از هم وطنان عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید.

مجمع بسیجیان شهرستان اراک ضمن همدردی با هموطنان داغ دیده عزیزمان در غرب کشور آمادگی خود را برای استفاده از تمام ظرفیت های گروه های امدادی و جهادی به منظور کمک و امداد رسانی به آن مناطق زلزله زده اعلام می دارد.

این مجمع از همه‌ اقشار بسیج شهرستان اراک که با توانمندی ها و پتانسیل های خود، توان یاری‌رسانی و تلطیف روح آسیب‌دیدگان این ضایعه تلخ را دارند، اقدام به‌ موقع و موثر را خواستار است.

مجمع بسیجیان شهرستان اراک ضمن تسلیت این مصیبت به رهبر معظم انقلاب و تمامی مردم شریف ایران و علی الخصوص مردم قهرمان کرمانشاه، از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان، غفران الهی، برای مجروحان سلامتی و برای بازماندگان صبر خواهان است«.

کد مطلب 4144002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها