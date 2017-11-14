اعلام آمادگی مجمع بسیجیان اراک برای امدادرسانی به زلزله زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع بسیجیان شهرستان اراک، بیانیه ای به مناسبت زلزله دلخراش کرمانشاه صادر کرد که در این بیانیه آمده است؛ «الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله و انا الیه راجعون، حادثه دلخراش و تکان دهنده زلزله شامگاه یکشنبه که موجب جان باختن و زخمی شدن تنی چند از هم وطنان عزیزمان شده است، سبب تألم و تأثر شدید گردید.

مجمع بسیجیان شهرستان اراک ضمن همدردی با هموطنان داغ دیده عزیزمان در غرب کشور آمادگی خود را برای استفاده از تمام ظرفیت های گروه های امدادی و جهادی به منظور کمک و امداد رسانی به آن مناطق زلزله زده اعلام می دارد.

این مجمع از همه‌ اقشار بسیج شهرستان اراک که با توانمندی ها و پتانسیل های خود، توان یاری‌رسانی و تلطیف روح آسیب‌دیدگان این ضایعه تلخ را دارند، اقدام به‌ موقع و موثر را خواستار است.

مجمع بسیجیان شهرستان اراک ضمن تسلیت این مصیبت به رهبر معظم انقلاب و تمامی مردم شریف ایران و علی الخصوص مردم قهرمان کرمانشاه، از درگاه ایزد منان برای درگذشتگان، غفران الهی، برای مجروحان سلامتی و برای بازماندگان صبر خواهان است«.