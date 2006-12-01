تولید زعفران 40 تن کاهش یافت

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران درگفتگو با خبرنگار"مهر" درمورد کاهش تولید زعفران درسال جاری گفت:‌ در سال جاری تولید زعفران درمناطق مختلف استان های خراسان رضوی ،‌ جنوبی وشمالی به دلیل خشکسالی وگرم شدن هوا کاهش یافته است .

به گفته علی شریعتی مقدم، این درحالی است که در برخی مناطق استان‌های زعفران خیز کشور تولید زعفران درمقایسه با سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته است .

وی میزان تولید زعفران در سال گذشته را معادل 230 تن اعلام کرد و گفت:‌ در سال جاری تولید این محصول با 25 درصد کاهش به حدود 190 تن رسیده است .

شریعتی مقدم با اشاره به این که بیش از 90 درصد زعفران ایران به صورت فله ای صادر می شود ،‌ گفت:‌ با همکاری سازمان توسعه تجارت در زمینه تصویب بسته حمایتی زعفران طرحی را در حال بررسی است که در صورت اجرایی شدن این طرح تا سه ماه آینده ،‌ میزان صادرات زعفران بسته بندی شده در مقایسه با زعفران فله ای به تدریج افزایش می یابد .

وی تاکید کرد: بخش عمده ای ازصادرات زعفران ایران که برای مصارف صنعتی ،‌ دارویی و آشپزی کاربرد دارد، به صورت بسته بندی استفاده نمی شود و تنها برای مصرف خانگی نیاز به صادرات با بسته بندی ها کوچک است.