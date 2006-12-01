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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۹

نایب رئیس اتحادیه صادر کنندگان زعفران در گفتگو با مهر :

تولید زعفران 40 تن کاهش یافت

تولید زعفران 40 تن کاهش یافت

علی شریعتی مقدم گفت:‌ در سال جاری تولید زعفران به دلیل خشکسالی و گرمای شدید هوا با 25 درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته به 190 تن رسید.

نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران درگفتگو با خبرنگار"مهر" درمورد کاهش تولید زعفران درسال جاری گفت:‌ در سال جاری تولید زعفران درمناطق مختلف استان های خراسان رضوی ،‌ جنوبی وشمالی به دلیل خشکسالی وگرم شدن هوا کاهش یافته است .

به گفته علی شریعتی مقدم، این درحالی است که در برخی مناطق استان‌های زعفران خیز کشور تولید زعفران درمقایسه با سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته است .

وی میزان تولید زعفران در سال گذشته را معادل 230 تن اعلام کرد و گفت:‌ در سال جاری تولید این محصول با 25 درصد کاهش به حدود 190 تن رسیده است .

شریعتی مقدم  با اشاره به این که بیش از 90 درصد زعفران ایران به صورت فله ای صادر می شود ،‌ گفت:‌ با همکاری سازمان توسعه تجارت در زمینه تصویب بسته حمایتی زعفران  طرحی را در حال بررسی است که در صورت اجرایی شدن این طرح تا سه ماه آینده ،‌ میزان صادرات زعفران بسته بندی شده در مقایسه با زعفران فله ای به تدریج افزایش می یابد .

وی تاکید کرد: بخش عمده ای ازصادرات زعفران ایران که برای مصارف صنعتی ،‌ دارویی و آشپزی کاربرد دارد، به صورت بسته بندی استفاده نمی شود و تنها برای مصرف خانگی نیاز به صادرات با بسته بندی ها کوچک است.

کد مطلب 414410

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