ساخت لباس لاستیکی برای محافظت بدن از تسلیحات هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، این لباس از بدن در مقابل بخارهای سمی محافظت می کند و بدن را در حملات شیمیایی مصون نگاه می دارد.

به گفته محققان، این لباس سبک وزن است و زمانی که فرد آن را بر تن دارد به راحتی قادر به نفس کشیدن است. همچنین خطر گرمازدگی را به حداقل کاهش می دهد.

"داگلاس گین" از دانشگاه "کلورادو" و "برایان الیوت" از کمپانی تحقیقات TDA اعلام کردند : آزمایشات لازم برای نازک تر کردن ماده مرکب لباس در ضمن حفظ کارایی آن در دست انجام است.

دانشمندان معتقدند : این امکان وجود دارد که با استفاده از این ماده ساخته شده از پلیمر کریستال مایع با منافذ نانو بتوان در جداسازی مولکولی ترکیبات مایع موفق عمل کرد و یا مولکول های سمی و نمک های حل شدنی را از آب های آلوده یا آب دریا خارج ساخت.

نتایج یافته های این تحقیق در نشریه "مواد پیشرفته" به چاپ رسیده است.