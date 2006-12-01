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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۲

/ توسط دانشمندان آمریکایی صورت گرفت /

ساخت لباس لاستیکی برای محافظت بدن از تسلیحات هسته ای

ساخت لباس لاستیکی برای محافظت بدن از تسلیحات هسته ای

دانشمندان آمریکایی لباسی لاستیکی از کریستال های مایع ساختند که از بدن در مقابل مواد شیمیایی مختلف از جمله تسلیحات هسته ای حفاظت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این لباس از بدن در مقابل بخارهای سمی محافظت می کند و بدن را در حملات شیمیایی مصون نگاه می دارد.

به گفته محققان، این لباس سبک وزن است و زمانی که فرد آن را بر تن دارد به راحتی قادر به نفس کشیدن است. همچنین خطر گرمازدگی را به حداقل کاهش می دهد.

"داگلاس گین" از دانشگاه "کلورادو" و "برایان الیوت" از کمپانی تحقیقات TDA اعلام کردند : آزمایشات لازم برای نازک تر کردن ماده مرکب لباس در ضمن حفظ کارایی آن در دست انجام است.

دانشمندان معتقدند : این امکان وجود دارد که با استفاده از این ماده ساخته شده از پلیمر کریستال مایع با منافذ نانو بتوان در جداسازی مولکولی ترکیبات مایع موفق عمل کرد و یا مولکول های سمی و نمک های حل شدنی را از آب های آلوده یا آب دریا خارج ساخت.
نتایج یافته های این تحقیق در نشریه "مواد پیشرفته" به چاپ رسیده است.

کد مطلب 414411

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