تنها برای کسب مدال طلا به دوحه می روم / امیدوارم تیم ملی با دست پر به ایران بازگردد

مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهارداشت: در حال حاضر تیم ملی کشتی کشور در آمادگی مطلوبی به سر می برد و اگر همین روال را تا آغازمسابقات کشتی بازیهای آسیایی دوحه حفظ نماییم به طور حتم می توانیم با دست پر با میهن عزیزمان برگردیم.

وی تصریح کرد: از شرایط آمادگی ام بسیار راضی هستم و برای کسب مدالی دیگر به دوحه می روم و تمام تلاشم را برای رسیدن به این مهم بکار خواهم بست و امیدوارم که با انجام کشتی های زیبا بتوانم باعث برافراشته شدن پرچم ایران در بازیهای آسیایی شوم.

محمدی در خصوص سفربه مشهد مقدس قبل از اعزام تیم به دوحه افزود : برای رخصت گرفتن از امام رضا (ع) به مشهد مقدس سفر کرده ایم که این مساله می تواند بار روحی و روانی بسیارمناسبی برای تیم ملی کشتی قبل از رفتن به مسابقات آسیایی باشد.