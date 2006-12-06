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۱۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

مراد محمدی در گفتگو با مهر :

تنها برای کسب مدال طلا به دوحه می روم / امیدوارم تیم ملی با دست پر به ایران بازگردد

تنها برای کسب مدال طلا به دوحه می روم / امیدوارم تیم ملی با دست پر به ایران بازگردد

قهرمان کشتی جهان گفت: با تمریناتی که پشت سر گذاشتم ازآمادگی بالایی برخوردارم و تنها هدفم از حضور در این دوره رقابتها کسب مدال طلا است.

مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهارداشت: در حال حاضر تیم ملی کشتی کشور در آمادگی مطلوبی به سر می برد و اگر همین روال را تا آغازمسابقات کشتی بازیهای آسیایی دوحه حفظ نماییم به طور حتم می توانیم با دست پر با میهن عزیزمان برگردیم.

وی تصریح کرد: از شرایط آمادگی ام بسیار راضی هستم و برای کسب مدالی دیگر به دوحه می روم و تمام تلاشم را برای رسیدن به این مهم بکار خواهم بست و امیدوارم که با انجام کشتی های زیبا بتوانم باعث برافراشته شدن پرچم ایران در بازیهای آسیایی شوم.

محمدی در خصوص سفربه مشهد مقدس قبل از اعزام تیم به دوحه افزود : برای رخصت گرفتن از امام رضا (ع) به مشهد مقدس سفر کرده ایم که این مساله می تواند بار روحی و روانی بسیارمناسبی برای تیم ملی کشتی قبل از رفتن به مسابقات آسیایی باشد.

وی درخاتمه خاطرنشان ساخت : کسب مدال در بازیهای آسیایی برای تیمهای شرکت کننده بسیار مهم است زیرا در رده بندی تیمها حائز اهمیت است و امیدوارم تیم ملی کشتی با کسب چندین مدال رنگارنگ در این مسابقات  سهمی در موفقیت کاروان اعزامی کشورمان در این دوره  داشته باشند.

کد مطلب 414412

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