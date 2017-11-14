پایان آواربرداری سبک در مناطق زلزله زده/ وضعیت اسکان و تغذیه

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فتحی که آخرین وضعیت امدادرسانی به زلزله زدگان را در ارتباط زنده تلویزیونی اعلام می کرد، گفت: از صبح دیروز ۱۰ فروند بالگرد هلال احمر در عملیات انتقال مصدومان از مناطق آسیب دیده وارد عمل شده اند و ۱۶۲ مصدوم را به بیمارستان های معین منتقل کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این بالگردها پشتیبانی عملیات امدادرسانی را نیز برعهده داشتند، افزود: دو نکته مهم در این حادثه یکی وسعت منطقه آسیب دیده و دیگری برودت هواست که ما هم این دو نکته را در شب گذشته با همه وجود احساس کردیم و برای همین با استفاده از نیروهای کمکی تازه نفس سعی کردیم توانمان را افزایش دهیم.

فتحی گفت: در امدادرسانی به زلزله زدگان غرب کشور ۱۶ استان همجوار در فرآیند عملیات مداخله کردند و تیم های واکنش سریع، اسکان اضطراری و حتی تیم های درمان اضطراری هلال احمر نیز در منطقه حضور فعال دارند.

وی افزود: در حوزه اسکان و تغذیه اضطراری باید سعی کنیم با ایجاد سرپناه، نیاز آسیب دیدگان را رفع کنیم. در این زمینه بالغ بر ۱۰ هزار تخته چادر، ۲۰ هزار تخته پتو و ۱۸۵ هزار کنسرو توزیع شد، اما با توجه به وسعت منطقه حادثه و گسترده بودن جمعیت ساکن منطقه و جمعیت تحت تاثیر که شامل ۵۲۶ روستا و ۸ شهر هستند نیاز بیشتری احساس می شود.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اعلام اینکه برای ۷۰ هزار نفر تسهیلات اسکان و تغذیه اضطراری فراهم شده است، افزود: بخشی از این تسهیلات به دست ما رسیده و بخشی هم در شب گذشته در بین حادثه دیدگان توزیع شد. تلاش می کنیم ۳۰ هزار تخته چادر دیگر را نیز برای زلزله زدگان کرمانشاه فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به شایعاتی مبنی بر عدم امدادرسانی به برخی مناطق روستایی زلزله زده، قویا این شایعات را رد می کنم. بارها اعلام کرده ایم که مردم به شایعات توجه نکنند و اطلاعات را فقط از سایت های معتبر و خبرگزاری ها دنبال کنند، اما در این باره نمی توان گفت مطمئنا به صد درصد مناطق زلزله زده امدادرسانی کامل صورت گرفته باشد، به عنوان مثال روز گذشته به ما اعلام کردند روستایی وجود دارد که امدادرسانی نشده و ما دو بار بالگردهایمان را به آنجا اعزام کردیم و تک تک روستاها را پیگیری کردیم، اما اگر منطقه ای وجود دارد که با توجه به گذشت ۴۸ ساعت از زمان امدادرسانی همچنان امدادرسانی نشده است، تلفن ۱۱۲ برای اعلام این مسائل در نظر گرفته شده است.

فتحی افزود: در حال حاضر تمام تلاش هلال احمر برای اسکان و تغذیه زلزله زدگان است و آواربرداری سنگین نیز از سوی دیگر دستگاه ها در حال انجام است.

وی همچنین درباره کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه گفت: سازمان هلال احمر شماره حسابی را برای کمک های نقدی مردم اعلام کرده و سایر اقلام امدادی مانند پتو و کنسرو را نیز دریافت می کنیم.