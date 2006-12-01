اگر مشکل من هستم می روم / برخی نمی گذارند سرمایه ها جلب شود

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری در تهران ، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اخیرا بودجه مترو بعد از گذشت 8 ماه از سال تامین شده است ، گفت: اخیرا 25 میلیارد تومان به مترو اختصاص یافته که نصف بودجه ای است که پارسال از طرف دولت اختصاص یافته بود و بودجه ما را نزدیک به 100 درصد کاهش داده اند.

مهندس محسن هاشمی با اعلام اینکه توقع ما 200 میلیارد تومان بود ولی 25 میلیارد دریافت کردیم ، افزود: امیدواریم تا پایان سال باقی بودجه نیز تامین شود.

وی در مورد جلب مشارکت سرمایه گذاران نیز گفت: ما سعی داریم سرمایه ها را جلب کنیم ولی دیگران نمی گذارند ، صحبت هایی می کنند که باعث فرار سرمایه گذار می شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه همچنین در خصوص احداث مجتمع های ایستگاهی ، تاکید کرد: به مترو اجازه داده شده است که به رغم اینکه هنوز املاک کنار ایستگاه ها تملک نشده است بتواند پروانه ساخت مجتمع ایستگاهی را به دست آورد ، وقتی پروانه در دست باشد سرمایه گذار خیالش راحت است و می تواند با پروانه ای که در دست دارد شروع به تملک اراضی کند و از نقطه ای که استملاک انجام می شود ، شروع به اجرای پروژه کند.

وی در ادامه افزود: تا پیش از این مشکل اصلی این بود که تا زمین در اختیار شما نباشد نمی توانستید پروانه بگیرید در حالی که این مشکل در کمیسیون ماده 5 حل شده و پروانه در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و سرمایه گذار با خیال راحت می تواند زمین ها را استملاک کند.

هاشمی با اشاره به اینکه تا کنون 10 ایستگاه در زمینه احداث مجتمع های ایستگاهی در نظر گرفته شده اند ، گفت: هر مجتمع ایستگاهی با بیش از 100 میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی احداث خواهد شد که دارای واحدهای تجاری ، اداری ، خدماتی ، پذیرایی ، پارکینگ و فضای فرهنگی و هنری است که می تواند تا 40 درصد از سفرهای بعد از مترو جلوگیری کند.

وی افزود: در وضعیت فعلی اکثر مسافران یک سفر بعدی بعد از سفر با مترو جهت رسیدن به مراکز تجاری و یا اداری دارند در حالی که با اجرای این طرح ، مردم دیگر احتیاجی به سفر دیگر ندارند.