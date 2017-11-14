ارسال اولین محموله امدادی شرکت برق همدان به مناطق زلزله زده

محمدمهدی شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت آمادگی کامل برای اعزام اکیپ و نیرو به مناطق زلزله‌زده غرب کشور را دارد.

وی افزود: ساعاتی پس از وقوع زلزله در غرب کشور، فراخوان اعزام برای ارائه خدمات انسان دوستانه به مردم مناطق زلزله‌زده را به ستاد مدیریت بحران استان اعلام کردیم.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه روز گذشته اولین گروه از شرکت توزیع نیروی برق استان همدان برای کمک عازم استان کرمانشاه شد، افزود: این گروه شامل ۳ اکیپ عملیاتی با ۸ نفر نیروی متخصص بود.

وی با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در این شرکت عنوان کرد: بامداد امروز نیز دومین گروه شامل ۳ اکیپ عملیاتی به مناطق زلزله زده غرب کشور اعزام شدند.

شهیدی یادآور شد: این اکیپ‌ها نیز شامل ۸ نفر نیروی فنی و ۳ دستگاه خودرو با تجهیزات کامل از قبیل یک دستگاه خودرو پیکاپ، یک دستگاه مزدای دوکابین و یک دستگاه بالابر بود که به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه اعزام شدند.

وی اظهارداشت: همچنین علاوه بر اعزام اکیپ‌های عملیاتی برق، اولین محموله امدادرسانی این شرکت شامل ۱۰۰ عدد تیر ۹.۴۰۰، ۱۰۰ عدد تیر ۱۲.۴۰۰، یک هزار عدد مقره دوشیاره، ۱۰۰ عدد مقره سیلکونی، پنج عدد تابلو ۲۰۰ آمپری و ۵ هزار متر کابل خودنگهدار به این مناطق ارسال شد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در پایان سخنانش تصریح کرد: این شرکت برای ارسال کمک‌های دیگر و اعزام اکیپ‌های بیشتر نیز آمادگی کامل دارد.