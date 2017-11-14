به گزارش خبرنگار مهر، امین عارف نیا، در بیست و دومین جلسه شورای شهر تهران با حضور در صحن علنی شورا در خصوص فعالیت های صورت گرفته از سوی شهرداری تهران در زمینه امدادرسانی به مناطق زلزله زده غرب ایران، گفت:صبح روز گذشته شهردار تهران در سازمان مدیریت بحران حضور پیدا کرد و در گفت و گو با شهردار کرمانشاه در جریان خسارات وارده و نیازهای افراد حادثه دیده قرار گرفت.

وی در ادامه عنوان کرد: در راستای امدادرسانی به مناطق زلزله زده، یک تیم مدیریت بحران از سوی شهرداری تهران به مناطق زلزله زده اعزام شد که این تیم شامل ستاد مدیریت بحران شهر تهران، شهر سالم، سازمان پسماند و همچنین پشتیبانی است.

رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه صبح روز گذشته یک اکیپ از آتش نشانی برای کمک جهت انجام عملیات آواربرداری به مناطق زلزله زده اعزام شد، ادامه داد: این اکیپ شامل ۱۵ نیروی آتش نشانی، یک خودرو سنگین نجات، ۲ دستگاه خودرو سبک عملیاتی، تجهیزات هیدرولیک آواربرداری، تجهیزات برش کاری و تجهیزات سبک آواربرداری است.

عارف نیا افزود: به غیر از اقلام ارسالی صبح دیروز، شب گذشته ۲۰ هزار بسته خرما، ۱۰۰ هزار بسته نان و ۶۰ هزار پتو، هزار تخته چادر گروهی هشت نفره و داروهای مورد نیاز مثل داروهای اعصاب و روان، آنتی بیوتیک و... به محل حادثه ارسال شد.

وی با بیان اینکه از صبح روز گذشته شهرداری تهران با تمام قوا نسبت به اعزام نیرو و محموله های مورد نیاز به این مناطق اقدام کرده است، خاطر نشان کرد: تمامی تلاش خود را به کار می گیریم تا به هموطنانمان امدادرسانی کنیم و براساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اعزام سپاه، ارتش و بسیج به مناطق زلزله زده، بسیج شهرداری تهران هم ۳۰۰ نفر را برای امدادرسانی اعزام کرد.

به گفته عارف نیا، تاکنون ۲ تریلی آب معدنی، ۳ کانتینر موادغذایی آماده، ۴ بیل مکانیکی و ۱۰ آمبولانس از سازمان بهشت زهرا(س) به سمت سر پل ذهاب ارسال شد و در ادامه این خدمات رسانی ۱۶۰ چشمه سرویس بهداشتی که برای تردد زائران اربعین در مرز خسروی نصب شده بود، در مناطق زلزله زده نصب شد.

رئیس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در پایان خاطر نشان کرد: به گفته وزیر بهداشت، تهران اولین کمک های امدادی را ارسال کرده و شهردار کرمانشاه نیز در تماسی که با بنده داشت از امدادرسانی شهرداری تهران ابراز رضایت کرد.