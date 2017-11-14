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۲۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

معاون آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

اجرای طرح «نماز» درمدارس خراسان جنوبی/طرح نوجوان سالم اجرا می شود

اجرای طرح «نماز» درمدارس خراسان جنوبی/طرح نوجوان سالم اجرا می شود

بیرجند- معاون آموزش و پرورش خراسان جنوبی از اجرای طرح نماز، نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان، در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلدانی صبح سه شنبه در همایش هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای مبارزه با آسیب های اجتماعی طرح های خوبی در مدارس استان اجرایی می شود.

وی از اجرای طرح نماز در مدارس خبر داد و گفت: اجرای طرح «نوجوان سالم» از دیگر طرح ها اجرایی در مدارس خراسان جنوبی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان، اولیاء و معلمان از دیگر اقدامات مبارزه با آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد است.

وی ادامه داد: در این کارگاه ها به مباحثی مانند روش های خودمهارتی، مهارت جرأت ورزی، مهارت دوست یابی و آسیب های فضای مجازی پرداخته می شود.

گلدانی بیان کرد: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ کتاب  و شش هزار کتابچه آموزشی پیرامون آسیب های اجتماعی چاپ و در مدارس خراسان جنوبی توزیع شده است.

وی با اشاره به هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس بیان کرد: قرائت میثاق نامه، برگزاری کارگاه های آموزشی، راهپیمایی و سخنرانی از جمله برنامه های این هفته است.

گلدانی ادامه داد: ساخت و پخش انیمیشن متناسب با قشر دانش آموزی از دیگر برنامه های اجرایی است که با زبان ساده با دانش اموزان ارتباط برقرار می کند.

کد مطلب 4144275

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