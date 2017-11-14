اجرای طرح «نماز» درمدارس خراسان جنوبی/طرح نوجوان سالم اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلدانی صبح سه شنبه در همایش هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: در راستای مبارزه با آسیب های اجتماعی طرح های خوبی در مدارس استان اجرایی می شود.

وی از اجرای طرح نماز در مدارس خبر داد و گفت: اجرای طرح «نوجوان سالم» از دیگر طرح ها اجرایی در مدارس خراسان جنوبی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه دانش آموزان، اولیاء و معلمان از دیگر اقدامات مبارزه با آسیب های اجتماعی به خصوص اعتیاد است.

وی ادامه داد: در این کارگاه ها به مباحثی مانند روش های خودمهارتی، مهارت جرأت ورزی، مهارت دوست یابی و آسیب های فضای مجازی پرداخته می شود.

گلدانی بیان کرد: تاکنون چهار هزار و ۵۰۰ کتاب و شش هزار کتابچه آموزشی پیرامون آسیب های اجتماعی چاپ و در مدارس خراسان جنوبی توزیع شده است.

وی با اشاره به هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس بیان کرد: قرائت میثاق نامه، برگزاری کارگاه های آموزشی، راهپیمایی و سخنرانی از جمله برنامه های این هفته است.

گلدانی ادامه داد: ساخت و پخش انیمیشن متناسب با قشر دانش آموزی از دیگر برنامه های اجرایی است که با زبان ساده با دانش اموزان ارتباط برقرار می کند.