60 درصد از گروههاي هدف واكسيناسيون سرخك و سرخجه در مدارس هستند

معاون تربيت بدني و تندرستي وزارت آموزش و پرورش در گفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود:" طبق آمارهاي جهاني، انجام اين واكسيناسيون سراسري هر ساله از ابتلاي 80 ميليون نفر و از مرگ و مير 5/4 ميليون نفر پيشگيري مي كند كه البته موفقيت اين واكسيناسيون منوط به پوشش همزمان بيش از 90 درصد گروههاي هدف است."

دكتر سيد نصرالله سجادي رسيدن به اين مهم را در سايه همكاري تمامي نهادهاي مرتبط دانست و گفت:" وزارت بهداشت به عنوان متولي اين طرح، موافقت نامه هايي را با ارگانهاي مختلف كه به نوعي بخشي از جمعيت هدف را به صورتي سازمان يافته تحت پوشش دارند، به منظور همكاري و مشاركت در اين طرح عظيم امضاء كرده است."

وي وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و جهاد كشاورزي را از مهمترين نهادهاي مشاركت كننده در اين طرح عنوان كرد و افزود:" وزارت آموزش و پرورش با تحت پوشش قرار دادن 17 ميليون دانش آموز و يك ميليون معلم و كارگر تحت پوشش نقش بسزايي در اين امرعهده دار است ."

وي با اعلام آمادگي صد در صد تمامي مدارس و واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش گفت:" وزارت بهداشت مي تواند با شناسايي واحدهاي آموزشي خاصي كه بيشترين پوشش جمعيتي را دارد اقدام به اعزام تيمهاي واكسيناسيون به مدارس كند و وزير آموزش و پرورش با اعلام بخشنامه اي به تمامي واحدهاي آموزش دستور همكاري لازم را براي اين منظور داده است."

دكتر سجادي ادامه داد:" در اجراي اين طرح تمامي هزينه هاي عملياتي بر عهده وزارت بهداشت بوده و وزارت آموزش و پرورش هيچ گونه هزينه اي براي اين منظور در نظر نگرفته است."

گفتني است، واكسيناسيون سراسري سرخك و سرخجه از 15 آذر ماه به مدت سه هفته براي 33 ميليون ايراني بين 5 تا 25 ساله انجام خواهد گرفت.